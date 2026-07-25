Yên Trung khai hội, đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm”

Tối 25/7, trong không gian lung linh bên dòng Cựu Mã Giang, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hội tụ về xã Yên Trường để tham dự Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 và chứng kiến khoảnh khắc địa phương đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025”.

Video: Yên Trung khai hội, đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025”.

Chương trình do UBND xã Yên Trường phối hợp với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Nông nghiệp Anh Phát tổ chức với chủ đề “Cựu Mã Giang - Dòng chảy di sản” đã mang đến một đêm hội giàu cảm xúc, nơi lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Dự chương trình, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đông đảo Nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.

Ngay từ khi màn đêm buông xuống, khu vực sân khấu chính đã bừng sáng trong biển ánh đèn rực rỡ. Tiếng trống hội dồn dập vang lên, hòa cùng những giai điệu sôi động, khuấy động bầu không khí lễ hội. Hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về, chen kín quảng trường, cùng hòa mình vào những tràng pháo tay, tiếng reo hò và nụ cười rạng rỡ.

Cả không gian như bừng tỉnh trong sắc màu, âm thanh và nhịp sống của ngày hội, mở đầu cho một đêm văn hóa - nghệ thuật đầy cảm xúc.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức đón nhận giải thưởng “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” dành cho Yên Trung. Thay mặt Tổng cục Du lịch, ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đã trao giải thưởng cho đại diện Làng du lịch Yên Trung. Đây là cột mốc vàng son khẳng định vị thế của một không gian văn hóa đặc sắc xứ Thanh.

Ngay sau nghi thức trao giải, tiếng trống khai hội vang vọng khắp không gian, chính thức mở màn cho đại nhạc hội dân gian.

Những giai điệu dân tộc được hòa tấu công phu, ngân vang giữa không gian lễ hội, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá bản sắc văn hóa dân tộc.

Những làn điệu chầu văn ngân vang đưa khán giả bước vào hành trình khám phá chiều sâu văn hóa của vùng đất giàu truyền thống.

Với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, các chương trình nghệ thuật nối tiếp nhau, kể câu chuyện về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ cùng khát vọng vươn lên của người dân hôm nay.

Dưới sân khấu, hàng nghìn khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục. Nhiều tràng pháo tay vang lên khi những hình ảnh về con người, quê hương và dòng Cựu Mã Giang hiện lên sống động qua nghệ thuật sân khấu hóa.

Khi chương trình nghệ thuật khép lại, hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng và nhẹ nhàng thả xuống mặt nước. Trong ánh nến lung linh, dòng sông như khoác lên mình một dải lụa ánh sáng, mang theo lòng biết ơn, sự tri ân đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ hội Làng du lịch Yên Trung 2026 không chỉ mở đầu cho mùa lễ hội sôi động của địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ từ những giá trị văn hóa bản địa. Danh hiệu “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” cùng đại nhạc hội “Cựu Mã Giang – Dòng chảy di sản” đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách, khẳng định quyết tâm của Yên Trường trên hành trình đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững.

Hoàng Đông - Thục Anh