Viettel ra mắt hệ gói cước Roaming DRE tiết kiệm mới

Ngày 07/11/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel chính thức ra mắt hệ gói cước Roaming (Chuyển vùng Quốc tế) tiết kiệm mới mang tên DRE (data roaming economy), khẳng định cam kết của Viettel trong việc tối ưu hóa chi phí và trải nghiệm kết nối cho khách hàng có nhu cầu duy trì số điện thoại khi đi công tác hoặc du lịch nước ngoài.

Hệ gói cước roaming tiết kiệm - DRE được thiết kế đặc biệt nhằm hướng tới khách hàng đại chúng có nhu cầu sử dụng data ở mức cơ bản, nhưng vẫn cần duy trì số điện thoại Việt Nam để giữ liên lạc, quản lý giao dịch ngân hàng hoặc nhận các mã OTP quan trọng.

Viettel là nhà mạng đầu tiên triển khai hệ gói Roaming tiết kiệm áp dụng chu kỳ dài 30 ngày, mang lại sự linh hoạt tối đa cho khách hàng có lịch trình dài ngày hoặc thường xuyên di chuyển. Do đó, hệ gói roaming tiết kiệm DRE nổi bật với chính sách ưu việt, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc quản lý chi tiêu:

Tên gói Giá cước Lưu lượng Chu kỳ sử dụng Phạm vi áp dụng DRE20 20.000 VNĐ 50MB 30 ngày 158 quốc gia/vùng lãnh thổ DRE50 50.000 VNĐ 200MB DRE100 100.000 VNĐ 500MB

Một số ưu điểm nổi bật của gói cước Roaming tiết kiệm DRE mới:

Chủ động kiểm soát chi phí: Khi hết lưu lượng Data tốc độ cao, dịch vụ sẽ ngừng truy cập nhằm đảm bảo khách hàng không phát sinh cước ngoài gói.

Quản lý chu kỳ thông minh, tự động gia hạn: Gói cước sẽ gửi thông báo để khách hàng lựa chọn tiếp tục gia hạn hoặc không khi gần hết chu kỳ. Trường hợp khách hàng không chủ động hủy hoặc lựa chọn, gói cước sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ.

Áp dụng đa đối tượng: Gói cước áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau.

Đăng ký không giới hạn: Khách hàng có thể đăng ký nhiều lần, lưu lượng Data sẽ được cộng dồn và ngày hiệu lực sẽ tính từ thời điểm đăng ký gần nhất.

Vùng phủ toàn cầu: Hệ gói DRE có phạm vi áp dụng bao phủ 158 quốc gia/vùng lãnh thổ, tương đương với hệ gói DR có vùng phủ rộng nhất của Viettel (DR3, DR7, DR15, DR30).

Với việc ra mắt hệ gói cước roaming tiết kiệm DRE, Viettel Telecom tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ Roaming với chất lượng kết nối ổn định và chính sách giá minh bạch, cạnh tranh, giúp khách hàng Việt Nam luôn giữ kết nối thông suốt dù ở bất cứ đâu trên thế giới.

Dễ dàng truy cập Internet ngay khi đặt chân đến nước ngoài, không lo phát sinh chi phí ngoài gói, hãy đăng ký gói cước data roaming tiết kiệm DRE của Viettel để được kết nối mọi lúc mọi nơi.

Để đăng ký hệ gói cước DRE, khách hàng vui lòng soạn gửi 191 hoặc liên hệ tổng đài 198 (0đ tại Việt Nam) hoặc truy cập website viettel.vn/cvqt để biết thêm chi tiết.

Quyết Thắng