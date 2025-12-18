Vietcombank Thanh Hóa kiện toàn mạng lưới hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý theo định hướng phát triển bền vững

Thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tổ chức, sắp xếp và kiện toàn mạng lưới hoạt động trong toàn hệ thống, việc chuyển đổi mô hình hoạt động đối với Vietcombank Nghi Sơn và chuyển giao Phòng Giao dịch Trần Phú về trực thuộc quản lý đã góp phần giúp Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, phát huy hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Thực hiện các quyết định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 7, kể từ ngày 15/12/2025, Vietcombank Chi nhánh Nghi Sơn chính thức được chuyển đổi mô hình hoạt động và trực thuộc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa. Đây là bước triển khai quan trọng trong lộ trình sắp xếp, kiện toàn mạng lưới hoạt động của Vietcombank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn hệ thống

Đông đảo khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Theo phương án đã được phê duyệt, Vietcombank Chi nhánh Nghi Sơn được chuyển đổi thành Phòng Giao dịch Nghi Sơn, trực thuộc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa. Đồng thời, Phòng Giao dịch Trần Phú được chuyển giao về Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa quản lý, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý điều hành, cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng.

Sau khi thực hiện chuyển đổi và chuyển giao, các đơn vị có tên giao dịch chính thức như sau: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Nghi Sơn; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Trần Phú.

Khách hàng giao dịch tại Phòng Giao dịch Nghi Sơn.

Trong đó, Phòng Giao dịch Nghi Sơn, tọa lạc tại tổ dân phố Nam Yến, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục là điểm giao dịch quan trọng phục vụ khách hàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu vực lân cận – địa bàn có tốc độ phát triển nhanh, nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng.

Phòng Giao dịch Trần Phú, đặt tại số 175 Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, thuận tiện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại.

Sau khi kiện toàn mạng lưới, Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa hiện có tổng cộng 5 phòng giao dịch, được phân bổ hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh. Mô hình quản lý tập trung, thống nhất giúp Chi nhánh nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường khả năng kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để phát huy đồng bộ các thế mạnh về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ, danh mục sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Việc chuyển đổi mô hình và chuyển giao quản lý các đơn vị trực thuộc không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Vietcombank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mà còn thể hiện rõ định hướng quản trị hiện đại, tinh gọn và bền vững của Vietcombank trong giai đoạn phát triển mới. Qua đó, Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trên địa bàn, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

PV