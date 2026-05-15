Vietcombank - Heragon City: Hai thương hiệu lớn hợp tác tạo cú hích mạnh mẽ cho bất động sản xứ Thanh

Ngày 14/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Fortune đã ký kết thỏa thuận hợp tác dự án Heragon City với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và giàu tiềm năng phát triển tại Thanh Hóa.

Theo thỏa thuận hợp tác, Vietcombank Bắc Thanh Hóa và Fortune sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung nhằm hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng các dịch vụ tài chính cho khách hàng. Hai bên cũng sẽ xây dựng các chương trình tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua bất động sản tại dự án Heragon City.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Fortune và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác dự án Heragon City.

Trong sự kiện, Vietcombank Bắc Thanh Hóa bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng bứt phá của Heragon City tại thị trường địa phương. Với quy hoạch bài bản, tiến độ thi công nhanh chóng cùng hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, đây chính là không gian sống lý tưởng cũng như cơ hội đầu tư tốt cho khách hàng. Đại diện ngân hàng này cũng đánh giá cao năng lực triển khai của chủ đầu tư trong việc nhanh chóng hiện thực hóa những chuẩn mực sống mới cho người dân xứ Thanh.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển mình hướng tới các giá trị thực và bền vững, sự đồng hành của Vietcombank Bắc Thanh Hóa được xem là bảo chứng về nguồn lực và niềm tin chiến lược từ những đối tác uy tín hàng đầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hoài Nam, đại diện đơn vị Quản lý và Phát triển dự án MBLand cho biết, “Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và năng lực triển khai thực tế, sự đồng hành của Vietcombank Bắc Thanh Hóa là nguồn động lực quan trọng để Heragon City tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và mang đến những giá trị bền vững cho cư dân cũng như nhà đầu tư.”

Ông Lê Hoài Nam, đại diện đơn vị Quản lý và Phát triển dự án MBLand phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Hoài Nam cũng kỳ vọng, với uy tín, kinh nghiệm và năng lực của Vietcombank Bắc Thanh Hóa, sự hợp tác này sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để Heragon City tiếp tục gia tăng giá trị, đồng thời mang tới nhiều giải pháp tài chính thuận lợi cho khách hàng và nhà đầu tư.

Là công trình trọng điểm do Công ty Cổ phần Đầu tư Fortune làm chủ đầu tư, Heragon City có quy mô 57,9ha tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Dự án nằm trên các trục giao thông chính như Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ Nam Sông Mã và đường Trần Hưng Đạo, giúp di chuyển linh hoạt đến khu vực trung tâm kinh tế - hành chính cũng như dễ dàng tiếp cận hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao cùng các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Được Quản lý và Phát triển bởi Tổng Công ty MBLand, Heragon City duy trì mật độ xây dựng chỉ 28,3%, ưu tiên phần lớn quỹ đất cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và các không gian mở. Bên cạnh đó, việc nằm bên dòng sông Mã và quần thể núi Hàm Rồng cũng mang lại nhiều lợi thế cảnh quan cho dự án. Đặc biệt, Heragon City được tổ chức theo mô hình Park Living (sống trong công viên) với điểm nhấn là hệ thống 9 công viên nội khu trải đều toàn bộ khu đô thị. Trong đó, công viên trung tâm Khang Hưng rộng 3,25ha tích hợp cùng hồ điều hòa, vừa tạo không gian xanh mát, vừa góp phần điều tiết môi trường.

Phối cảnh dự án Heragon City.

Dự án có tổng cộng 1.292 sản phẩm bao gồm đất nền, nhà liền kề, nhà phố thương mại (shophouse) và biệt thự với các diện tích khác nhau. Sự linh hoạt này giúp đáp ứng nhiều nhu cầu từ an cư, kinh doanh đến đầu tư tích lũy. Đặc biệt, Heragon City đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý ngay từ giai đoạn đầu trước khi mở bán.

Việc ký kết thỏa thuận giữa Vietcombank Bắc Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Fortune được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tài chính – bất động sản tại địa phương.

