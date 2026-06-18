Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet thế hệ mới IPv6

Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt 67,68%, đứng thứ 2 ASEAN và đứng thứ 7 thế giới - thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6, xếp trên nhiều các quốc gia lớn, với 95 triệu thuê bao Internet băng rộng sử dụng và hoạt động tốt với IPv6.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long chia sẻ tại hội nghị (Nguồn: Dân Trí)

Từ việc Việt Nam đi học tập kinh nghiệm quốc tế ở giai đoạn đầu, trong 5 năm qua, nhiều quốc gia đã tìm tới Việt Nam đề học tập kinh nghiệm IPv6 quốc gia.

Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc chuyển đổi sang IPv6 là yêu cầu tất yếu, bởi IPv6 và IPv6+ quyết định sự phát triển của Internet với nhiều dịch vụ mới, đồng thời là nền tảng hạ tầng số, chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, Internet đang bước sang giai đoạn phát triển mới, nơi IPv6 không còn chỉ là yêu cầu về công nghệ, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi cho phát triển hạ tầng số quốc gia, chuyển đổi số, AI, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các dịch vụ số thế hệ mới.

Phát triển IPv6 và tiến tới IPv6-only là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với phát triển hạ tầng số quốc gia hiện đại, tự chủ, an toàn và bền vững.

Việt Nam đã sớm xác định IPv6 là hạ tầng thiết yếu của internet thế hệ mới và triển khai từ sớm với lộ trình quốc gia được duy trì liên tục từ năm 2008.

Đặc biệt, việc triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 (Chương trình IPv6 For Gov) trên phạm vi toàn quốc đã tạo bước phát triển mạnh mẽ của internet Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi IPv6.

Hạ tầng Internet, viễn thông, trung tâm dữ liệu, cloud, nền tảng số và mạng truy cập Internet đã được chuyển đổi mạnh mẽ sang IPv6. Nhiều hệ thống thông tin, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước đã hoạt động ổn định trên nền IPv6.

Đặc biệt, Chương trình đã tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các bộ, ngành, địa phương; từng bước hình thành hệ sinh thái triển khai IPv6 rộng khắp trong cơ quan nhà nước.

Trong đó, 86% bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công; 73% bộ, ngành, địa phương quy hoạch mạng sử dụng IP/ASN độc lập và triển khai IPv6 tại các trung tâm dữ liệu.

Việc chuyển đổi IPv6 song song với tái cấu trúc hạ tầng mạng theo hướng hiện đại, phát triển hạ tầng số quốc gia. Bước sang giai đoạn mới, xu hướng toàn cầu đang chuyển mạnh sang IPv6 only, từng bước ngừng sử dụng IPv4.

Trong xu hướng đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai Chương trình thúc đẩy, triển khai chuyển đổi Ipv6 only cho Việt Nam giai đoạn 2026-2030, với định hướng chuyển đổi, ứng dụng đồng bộ IPv6 trên cả nước, xây dựng hạ tầng số, hạ tầng Internet đồng bộ, hiện đại.

Mục tiêu của giai đoạn này là nâng tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90 - 100% trên toàn mạng internet Việt Nam, từng bước ngừng IPv4; duy trì vị trí của Việt Nam trong nhóm 10-20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6./.

Theo TTXVN