Việt Nam có khoảng 100 thuốc, sinh phẩm điều trị ung thư được cấp phép

Gần đây, thông tin về cấp phép thuốc điều trị ung thư được khá nhiều người quan tâm. Cục Quản lý Dược cho biết ngoài loại thuốc của Nga mới đây được Bộ Y tế ký ban hành, Việt Nam hiện có 99 loại thuốc trị ung thư đã được cấp giấy đăng ký lưu hành và đang còn hiệu lực.

Như vậy, đến nay Việt Nam có khoảng 100 thuốc, sinh phẩm điều trị ung thư cho người bệnh.

Theo Cục Quản lý Dược, thuốc Pembroria của Nga có hoạt chất Pembrolizumab đăng ký lưu hành lần đầu tại Việt Nam, tuy nhiên trước đó, hoạt chất này đã được đăng ký là biệt dược gốc từ năm 2017 trong 1 sản phẩm của hãng dược MSD.

Pembroria của Nga là một loại kháng thể đơn dòng điều trị ung thư, không phải là thuốc mới. Loại thuốc này là sản phẩm tương tự với sản sinh phẩm tham chiếu gốc của MSD, hiện vẫn đang được lưu hành và điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Tuy nhiên cũng theo Cục Quản lý Dược, việc có thêm sản phẩm Pembroria của Nga trong điều trị ung thư, giúp y bác sỹ có thêm sự lựa chọn, cùng đó tăng tiếp cận thuốc của người bệnh trong điều trị ung thư./.

Theo TTXVN