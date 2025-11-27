Vaccine đơn liều đầu tiên trên thế giới phòng bệnh sốt xuất huyết

Ngày 26/11, Brazil thông báo phê duyệt Butantan-DV, vaccine đơn liều đầu tiên trên thế giới phòng bệnh sốt xuất huyết, do Viện Butantan thuộc Sở Y tế bang Sao Paulo, nghiên cứu và phát triển.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (ANVISA) đã chấp thuận sử dụng vaccine này cho nhóm dân số từ 12 đến 59 tuổi, mở đường để sản phẩm được đưa vào Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (PNI).

Theo Bộ Y tế Brazil, thời điểm triển khai tiêm chủng đại trà và phạm vi tuổi áp dụng đang được hoàn thiện. Viện Butantan đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, với hơn một triệu liều sẵn có cho PNI. Đồng thời, cơ quan này cũng ký kết hợp tác với công ty WuXi của Trung Quốc nhằm mở rộng năng lực cung ứng, hướng tới sản xuất khoảng 30 triệu liều trong nửa cuối năm 2026.

Giám đốc Viện Butantan, ông Esper Kallás, đánh giá việc phát triển thành công vaccine đơn liều là “một thành tựu lịch sử của khoa học và y tế Brazil,” giúp nước này có thêm công cụ mạnh mẽ để đối phó một căn bệnh đã gây ra gánh nặng suốt nhiều thập niên.

Ông cũng ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, nhân viên và hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp đất nước.

Theo ông Eleuses Paiva, Giám đốc Sở Y tế bang Sao Paulo, việc tự chủ sản xuất vaccine đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và củng cố năng lực công nghệ sinh học quốc gia.

Brazil là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sốt xuất huyết. Năm 2024, nước này ghi nhận 6,5 triệu ca nghi nhiễm - gấp bốn lần năm 2023. Từ đầu 2025 đến giữa tháng 11, có thêm 1,6 triệu ca được báo cáo; hơn 20 triệu người Brazil đã mắc bệnh kể từ đầu những năm 2000.

Quyết định phê duyệt Butantan-DV dựa trên dữ liệu theo dõi suốt 5 năm trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba, tiến hành từ 2016 đến 2024 trên hơn 16.000 tình nguyện viên tại 14 bang.

Vaccine này chứa đủ 4 týp virus dengue, chứng minh tính an toàn và hiệu quả ở cả người từng mắc bệnh lẫn người chưa từng phơi nhiễm. Đây cũng là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới có thể tiêm chỉ một liều, giúp đơn giản hóa hậu cần và tăng tỷ lệ tiếp cận cộng đồng./.

Theo TTXVN