Thế giới

Venezuela yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn sau lệnh phong tỏa dầu của tổng thống Trump

Bích Hồng
(Baothanhhoa.vn) - Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ bác các nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của ông và xuất hiện tin đồn tổng thống Trump có thể tuyên chiến với Caracas.

Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các tàu dầu bị trừng phạt, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ bác các nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của ông và xuất hiện tin đồn tổng thống Trump có thể tuyên chiến với Caracas.

Venezuela yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn sau lệnh phong tỏa dầu của tổng thống Trump. Ảnh: Pravda

Venezuela ngày 17/12 gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu thảo luận về “hành động gây hấn liên tục của Mỹ”. Một nhà ngoại giao LHQ cho biết cuộc họp có thể được tổ chức vào tuần tới. Trước đó, Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa tất cả tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, nhằm tăng áp lực lên chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro, nhắm vào nguồn thu chính từ dầu mỏ.

Đáp trả, chính quyền Venezuela điều động hải quân hộ tống các tàu chở dầu rời cảng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển sang các nước châu Á. Công ty dầu nhà nước PDVSA khẳng định các tàu tiếp tục hành trình với đầy đủ hỗ trợ kỹ thuật và quyền tự do hàng hải hợp pháp. Chính phủ Caracas cáo buộc hành động của Mỹ “liều lĩnh, đe dọa và vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, quyền tự do thương mại và hàng hải.

Tình hình thêm căng thẳng khi Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa chiếm đa số, bác hai nghị quyết nhằm hạn chế quyền hành quân của Tổng thống Trump tại Venezuela. Một nghị quyết yêu cầu rút quân khỏi các chiến dịch chống “tổ chức khủng bố được chỉ định” tại Tây bán cầu nếu không được Quốc hội phê chuẩn, bị bác với tỷ lệ 216-210. Nghị quyết thứ hai yêu cầu rút quân khỏi Venezuela mà không có sự đồng ý của Quốc hội cũng thất bại với tỷ lệ 213-211.

Venezuela yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn sau lệnh phong tỏa dầu của tổng thống Trump

Tàu chở dầu Kerala, do Chevron thuê đang được bốc hàng tại kho dầu Bajo Grande tại Hồ Maracaibo, thuộc khu đô thị San Francisco, Venezuela, ngày 5 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Kể từ đầu tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi buôn lậu ma túy tại Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Chính quyền tổng thống Trump cáo buộc tổng thống Maduro liên quan tới nguồn cung ma túy bất hợp pháp, trong khi Caracas bác bỏ mọi liên quan.

Trong khi đó, phát biểu trên podcast của Thẩm phán Napolitano hôm 17/12, nhà báo Tucker Carlson cho rằng Tổng thống Trump có thể chuẩn bị tuyên bố chiến tranh với Venezuela trong bài phát biểu từ Nhà Trắng tối 17/12 (giờ Mỹ). Ông Carlson nhấn mạnh thông tin chưa được xác minh và chỉ dựa trên nguồn tin từ một số nghị sĩ, nhưng điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột trực tiếp giữa Washington và Caracas.

Bích Hồng

Nguồn: RT, Mezha, Reuters

Từ khóa:

#Venezuela #Tổng thống trump #Hội đồng bảo an liên hợp quốc #phong tỏa #Trừng phạt #Chiến dịch #Quốc hội mỹ

