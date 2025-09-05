“Văn phòng” mới của giới trẻ

Thay vì “bó chân” trong những văn phòng chỉ có máy tính, bàn ghế đơn điệu, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn các quán cafe để học tập, làm việc nhằm khơi gợi nguồn cảm hứng, tăng khả năng sáng tạo.

Người trẻ ưu tiên làm việc ở quán cafe vì không gian và sự thoải mái.

Dạo một vòng quanh các phường trên địa bàn tỉnh, bên trong nhiều quán cafe, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ mang theo laptop, giấy tờ, sách vở ngồi học tập, làm việc nhiều giờ liền. Họ có thể là học sinh, sinh viên, người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, thiết kế... Một trong những lý do chính mà người trẻ thích làm việc tại quán cafe là sự thoải mái và không gian làm việc.

Ở một góc quán Bông Bang cafe, phường Hạc Thành, chị Minh Anh, nhân viên truyền thông, là khách quen của quán đang kiểm tra lại sản phẩm trước khi chuyển cho lãnh đạo. Do tính chất công việc, lãnh đạo chỉ cần sản phẩm chứ không yêu cầu nhân viên phải có mặt ở cơ quan thường xuyên nên chị có thể làm việc ở bất cứ đâu. Chị chọn quán Bông Bang cafe vì không gian thoải mái, thoáng đãng. “Không gian ngập tràn tiếng nhạc du dương cùng hương thơm cafe khiến tinh thần tôi thư thái, kích thích khả năng sáng tạo” - chị Minh Anh hào hứng chia sẻ.

Một ly cafe giá chỉ từ 25 - 30 nghìn đồng, chị Minh Anh có thể ngồi từ sáng đến tối và wifi, máy lạnh, trà đá, điện... đều miễn phí. Hơn nữa, việc quán đưa ra quy định không hút thuốc trong phòng điều hòa, không cười đùa gây ồn ào, ảnh hưởng tới những người xung quanh là điểm cộng của quán Bông Bang cafe trong mắt dân làm việc tự do như chị Minh Anh. Với tần suất đi cafe từ 3 - 5 lần/ tuần, chị Minh Anh phải bỏ chi phí khoảng 1 - 1,5 triệu đồng mỗi tháng để “mua” không gian làm việc như ý. Thay vào đó, chất lượng công việc của chị được cải thiện hơn và có năng suất cao hơn. Ngoài ra, chị còn được kết nối với nhiều người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Năng động trong bộ đồ ngắn, anh Hoàng Cường, 37 tuổi, làm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, tập trung với những bản thiết kế cho khách hàng. Khi căng thẳng, anh nhâm nhi cafe, thả hồn theo điệu nhạc êm dịu trong quán. Sau khi cân bằng cảm xúc, anh lại tiếp tục công việc. Thói quen chọn quán cafe làm việc đã được anh Cường duy trì gần 1 năm nay, bởi sự cơ động và thoải mái của nó. “Tôi thường có thói quen sáng nào cũng ở quán cafe, ít là 1 tiếng, lâu có thể là nửa ngày. Nơi đây, tôi có thể mặc những gì tôi thích mà chẳng hề bị soi mói, cũng không sợ sai quy định cơ quan”, anh Cường lý giải.

Anh Cường cũng thường hẹn gặp những người bạn trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế ở các quán cafe để trao đổi ý tưởng và lên kế hoạch kinh doanh. “Công việc thiết kế đòi hỏi sự đổi mới và nguồn cảm hứng mỗi ngày. Tuy nhiên, việc lặp đi lặp lại môi trường làm việc tại văn phòng có thể khiến mọi người cảm thấy bí bách và cạn kiệt ý tưởng. Vì vậy, tôi thường xuyên chọn quán cafe làm nơi làm việc chung cho mọi người. Thay vì ra cafe một mình, cả nhóm cùng đi sẽ vui hơn rất nhiều, các vấn đề cũng được giải quyết trực tiếp mà không cần chờ tin nhắn” - anh Cường nói.

Là một trong những quán cafe được nhiều người yêu thích, Boong coffee nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, khá đông khách vào giờ hành chính các ngày trong tuần bởi không gian thoáng mát, có khu vực tầng 2 riêng biệt phù hợp để làm việc. Anh Lê Văn Trường, chủ quán Boong coffee thừa nhận, trào lưu đến quán cafe làm việc ngày càng phổ biến. Do đó, quán đã bố trí một khu vực riêng trên tầng 2, có bàn làm việc dài, tròn đáp ứng nhu cầu làm việc đội nhóm, có các ổ cắm điện giúp khách hàng dễ dàng sạc điện thoại, máy tính, không bị gián đoạn công việc.

Trung bình mỗi ngày Boong coffee tiếp khoảng 100 lượt khách đến thưởng thức cafe, trong đó, vài chục khách chọn nơi đây là nơi làm việc, học tập từ 3 đến 4 tiếng trở lên. Tuy nhiên, theo anh Trường, điều này không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của quán. Với khách ngồi lâu, họ đều gọi thêm bánh, hướng dương, nước uống... Điều quan trọng, quán có được lượng khách quen lâu dài, được đánh giá cao trên các nền tảng xã hội, trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới nhân viên văn phòng.

Boong coffee nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành khá đông khách vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Giới trẻ mong muốn một nơi làm việc thoải mái, nhiều năng lượng hơn, mà ở nơi đó, ý tưởng mới được kích thích, phát triển. Đi cafe để làm việc thật sự trở thành xu hướng khi các bạn trẻ vừa có một không gian mới để đón nhận những điều mới lạ, vừa là nơi mở ra những cảm xúc và ý tưởng đầy sức sáng tạo. Bên cạnh những điều tích cực, làm việc ở quán cafe cũng có những điểm hạn chế. Quán cafe dù sao cũng là không gian chung, những tiếng động xung quanh có thể làm giảm hiệu suất làm việc. Việc an toàn thông tin cá nhân, công việc tại đây cũng không được đảm bảo. Vì vậy, nếu chúng ta làm việc với các thông tin nhạy cảm nên xem xét kỹ trước khi quyết định làm việc tại quán cafe. Trong khi đó, việc bỏ ra vài trăm nghìn đến tiền triệu mỗi tháng để đến quán cafe làm việc cũng là vấn đề. Do đó, bạn nên đảm bảo khoản chi không ảnh hưởng quá nhiều đến chi phí sinh hoạt và lựa chọn địa điểm phù hợp để học tập và làm việc, không chạy theo trào lưu, tránh gây lãng phí thời gian, tiền bạc.

