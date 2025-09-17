Vai trò của bí thư chi bộ trong xây dựng nông thôn mới

Với quan điểm “XDNTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của Nhân dân, các chi bộ khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm, giải pháp cụ thể phát huy vị trí, vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện chương trình XDNTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của ông Ngô Thanh Hằng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Đông mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Về thôn Thành Đông, xã Thiệu Tiến hôm nay có thể nhận thấy sự chuyển mình rõ nét của một vùng quê thuần nông xưa kia vốn nghèo nàn, lạc hậu. Cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, những tuyến đường bê tông đã trải dài đến từng ngõ xóm, hai bên lề đường phủ đầy hoa, hàng rào xanh mát, những khu vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát tạo nên ấn tượng về một vùng quê giàu đẹp.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thành Đông Ngô Thanh Hằng cho biết: Để lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt chương trình XDNTM, ông cùng cấp ủy chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về XDNTM; phân công đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, thành lập các tổ công tác, phân công đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động; chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông bê tông; chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa... Từ đó, tinh thần đồng thuận chung tay góp sức vì lợi ích cộng đồng được nâng cao. Nhân dân thôn Thành Đông đã tích cực, tự nguyện đóng góp 1,3 tỷ đồng, hiến trên 200m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay 100% tuyến đường trong thôn đều có điện thắp sáng, thôn Thành Đông đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Còn Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân Lê Quốc Toản luôn được cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân đánh giá cao bởi sự tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM.

Ông Toản cho biết: “Làm những việc có lợi cho dân, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui, đòi hỏi sự năng động, kiên trì, làm sao đứng trước dân phải có sức thuyết phục; luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của Nhân dân. Tôi thường xuyên đi đến từng nhà, tham gia cuộc họp của thôn để tuyên truyền chủ trương XDNTM; lấy mô hình hay, sáng tạo ở các địa phương so sánh để dân hiểu về ý nghĩa của chủ trương này. Khi tư tưởng đã thông, mỗi người dân trong thôn đã hiểu và nhận thức được người hưởng thụ là chính họ, thì họ sẽ tích cực tham gia ngày công, đóng góp tiền của để thực hiện phong trào”.

Nhờ thực hiện tốt công tác “dân vận khéo”, ông Toản và Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn vận động bà con đóng góp xã hội hóa hơn 4 triệu đồng/hộ để bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng, gồm đường giao thông, sân vận động, bục sân khấu, đường hoa, cây xanh bóng mát tại khu vực nhà văn hóa...

Thôn Hang Cáu có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế như nằm ngay trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, có thác Thiên Thủy - một quần thể gồm bốn thác nước nằm gối lên nhau dưới dãy Pù Ta Leo hùng vĩ. Ông Toản cùng với cán bộ thôn đã vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, học cách giao tiếp với khách, ôn luyện các điệu múa truyền thống, tăng gia phát triển sản xuất... để tạo ra các sản phẩm phát triển du lịch cộng đồng. Phát huy vai trò “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông cùng nhiều đảng viên nòng cốt đã tiên phong thực hiện chuyển đổi diện tích trồng cây keo kém hiệu quả sang trồng quế và cây cát sâm; vận động hộ dân trồng trước để xây dựng mô hình cụ thể cho Nhân dân thấy được hiệu quả thực sự và tin tưởng làm theo...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, các chi bộ nông thôn trên địa bàn tỉnh đã phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo địa bàn dân cư tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhờ nắm rõ thực trạng tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân theo phương châm “hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân”, các đồng chí bí thư chi bộ cùng cấp ủy đã đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng nông thôn ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao. Với phương thức “Làm từ hộ gia đình đến thôn xóm, từ thôn xóm đến xã, lấy thôn xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình làm hạt nhân để vận động XDNTM”, có thể khẳng định chi bộ nông thôn có vai trò tiên quyết trong lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đảm bảo sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo và nguồn lực của xã hội để hoàn thành chương trình XDNTM.

Bài và ảnh: Phương Nga