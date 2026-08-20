Vaccine ung thư cá thể hóa mở ra hướng điều trị mới

Hai tập đoàn dược phẩm Moderna và Merck vừa cho biết, một liệu pháp vaccine thử nghiệm đã cho thấy dấu hiệu giúp ngăn ngừa ung thư tái phát hoặc di căn trong một nghiên cứu trên các bệnh nhân u hắc tố (melanoma) có nguy cơ cao. Thành công bước đầu của Moderna và Merck đang mở ra triển vọng về một phương pháp điều trị mới, không chỉ đối với u hắc tố mà còn có thể được ứng dụng cho nhiều loại ung thư khác.

Thành công của Merck và Moderna với vaccine ung thư cá nhân hóa nhằm ngăn chặn ung thư hắc tố mở ra hướng điều trị mới, kỳ vọng có thể áp dụng đối với nhiều loại khối u khác. Ảnh: Nanovest.

Khác với hóa trị, vốn tiêu diệt cả tế bào khỏe mạnh và tế bào ung thư, hay liệu pháp miễn dịch, vốn kích hoạt hệ miễn dịch, vaccine ung thư cá thể hóa được thiết kế để “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tấn công những đột biến chỉ xuất hiện trong khối u của từng bệnh nhân.

Ngày 19/8, Merck và Moderna cho biết vaccine thử nghiệm của hai công ty đã giúp ngăn ngừa ung thư tái phát và lan rộng trong một thử nghiệm quy mô lớn với hơn 1.000 bệnh nhân u hắc tố. Moderna kỳ vọng hàng nghìn bệnh nhân u hắc tố có thể được hưởng lợi từ phương pháp này trong những năm đầu nếu vaccine được cấp phép.

Không chỉ dừng lại ở u hắc tố, vaccine ung thư cá thể hóa đang được phát triển ở giai đoạn cuối đối với nhiều loại khối u. Merck và Moderna hiện tiến hành một số thử nghiệm quy mô lớn đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ ở những bệnh nhân đã được phẫu thuật loại bỏ khối u.

Hai công ty cũng đang nghiên cứu liệu pháp kết hợp này trong các thử nghiệm giai đoạn giữa trên bệnh nhân ung thư bàng quang và ung thư thận, đồng thời tiến hành các thử nghiệm giai đoạn đầu đối với ung thư tuyến tụy và ung thư dạ dày. Chủ tịch Moderna Stephen Hoge cho biết nhiều kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong 1-2 năm tới.

Trong khi đó, Roche và BioNTech cũng đang thử nghiệm một phương pháp tương tự mang tên autogene cevumeran trong các nghiên cứu giai đoạn giữa trên bệnh nhân ung thư đại tràng và ung thư tuyến tụy đã trải qua phẫu thuật.

Công nghệ mRNA của BioNTech từng được sử dụng để phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer. Những nghiên cứu mới cho thấy công nghệ này đang được các hãng dược mở rộng sang một lĩnh vực đầy tham vọng hơn: điều trị ung thư bằng liệu pháp được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Al Jazeera