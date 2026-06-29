Ứng dụng mới giúp người dân kết nối với Công an phường Hạc Thành

“Công an số phường Hạc Thành” là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng tiếp cận nhanh các thông tin về an ninh trật tự, thực hiện các thủ tục hành chính và kết nối với lực lượng công an phường.

Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình “Công an số phường Hạc Thành”

Chiều 29/6, UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình “Công an số phường Hạc Thành”. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện cùng đại diện các tổ nghiệp vụ Công an phường dự lễ ra mắt.

“Công an số phường Hạc Thành” là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, do Đảng ủy, UBND và Công an phường Hạc Thành phối hợp với MobiFone Thanh Hóa triển khai xây dựng nhằm tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng công an trên môi trường số.

Với việc cài đặt dễ dàng trên điện thoại thông minh, ứng dụng cho phép người dùng tiếp cận nhanh các thông tin về an ninh trật tự, giải đáp thắc mắc qua trợ lý ảo công an Nhân dân và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường.

Đặc biệt, ứng dụng còn cung cấp danh sách cán bộ cảnh sát khu vực và tính năng phản ánh, góp ý trực tuyến, giúp người dân ở bất cứ đâu cũng có thể kết nối với lực lượng công an khi cần thiết.

Đại biểu đồng loạt cài đặt ứng dụng “Công an số phường Hạc Thành” và trải nghiệm các tính năng của ứng dụng tại lễ ra mắt.

Tại lễ ra mắt, đông đảo người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường Hạc Thành đã cài đặt và trải nghiệm thực tế các tính năng của ứng dụng “Công an số phường Hạc Thành”.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt mô hình.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao việc Đảng ủy, UBND phường Hạc Thành chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn xây dựng mô hình thiết thực, thể hiện quyết tâm cao trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Mô hình “Công an số phường Hạc Thành” sẽ là công cụ đắc lực, hỗ trợ chính quyền địa phương và lực lượng công an nâng cao công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn, xử lý công việc và phục vụ Nhân dân hiệu quả. Do đó, đề nghị Đảng ủy, UBND phường tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, bảo đảm mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an phường Hạc Thành phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và MobiFone Thanh Hóa bổ sung, hoàn thiện các tính năng, tiện ích, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân và kết quả bảo đảm an ninh, trật tự làm thước đo chất lượng hoạt động. Đồng thời, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành ứng dụng, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả để nghiên cứu, đề xuất các nội dung có thể nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyết Hạnh