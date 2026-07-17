Cảnh giác luận điệu phủ nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ

Ngày 27/7 hàng năm là dịp để toàn dân tộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước - những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Song đây cũng là dịp các thế lực thù địch, phản động ráo riết triển khai các luận điệu xuyên tạc nhằm phủ nhận công lao, bóp méo lịch sử và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đối tượng thường dùng chiêu trò như đánh tráo khái niệm, gọi sự hy sinh vì độc lập là “vô nghĩa” hoặc vu khống các hoạt động tri ân chỉ là "mị dân”.

Người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Âm mưu xuyên tạc Ngày Thương binh - Liệt sĩ không phải mới. Song, những năm gần đây đang có xu hướng tinh vi hơn về thủ đoạn và mở rộng về đối tượng tiếp cận trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng triệt để các trang cá nhân như facebook, fanpage phản động thường xuyên đăng tải bài viết, clip, hình ảnh, sử dụng hình ảnh cắt ghép, giọng điệu mỉa mai, bóp méo sự thật, nhằm hướng lái dư luận và gieo rắc nhận thức lệch lạc. Một trong những luận điệu dễ thấy nhất là phủ nhận giá trị hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Một số phần tử cơ hội chính trị lại lợi dụng tâm lý xã hội so sánh sự khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ với đời sống của các tầng lớp khác để kích động tâm lý “bị đối xử không công bằng”; “bị bỏ rơi”...

Cùng với đó, các đối tượng còn lợi dụng những vướng mắc về chính sách; cá biệt về chậm chi trả chính sách trợ cấp để quy chụp, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Mục đích là làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; nhất là làm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, làm “mềm hóa” ý chí bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Có lẽ, không có đất nước nào có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như trên dải đất hình chữ S. Vì lẽ đó, để thể hiện truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng, đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm... Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng... ngày càng được xã hội hóa sâu rộng. Thời gian gần đây, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên phạm vi cả nước. Chiến dịch được triển khai từ tháng 3/2026 đến trước ngày 27/7/2027, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân. Mục tiêu chính là phấn đấu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Những hoạt động cụ thể, ý nghĩa trên là những minh chứng rõ nét phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Và trong bối cảnh thông tin đa chiều như hiện nay, việc trang bị cho mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ một “hệ miễn dịch nhận thức” là điều vô cùng quan trọng. Trước các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc ngày càng tinh vi, chúng ta không thể thờ ơ hay né tránh. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước cần kiên quyết phản bác, lên án, đấu tranh với những luận điệu sai trái và giữ gìn, bảo vệ sự thật lịch sử. Đó cũng là hành động thiết thực, ý nghĩa để thể hiện sự tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước.

Bài và ảnh: Lê Phượng