Kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), thời gian qua, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh.

Chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản bảo đảm.

Để công tác PCTNTC gắn với thực thi công vụ được triển khai đồng bộ, thường xuyên và hiệu quả, ngay từ đầu năm 2026, THADS tỉnh đã xây dựng kế hoạch và xác định cụ thể nhiệm vụ để phân công, phân nhiệm đến các cá nhân, đơn vị. Đồng thời, đề ra các giải pháp bảo đảm tính khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch, THADS tỉnh chú trọng công tác phối hợp, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cùng với đó, tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống các cơ quan THADS, nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

Ngoài ra, THADS tỉnh cũng chú trọng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, bảo đảm minh bạch, đúng quy định, hình thức rõ ràng, dễ dàng tra cứu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS; tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu. Đặc biệt, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm quản lý “hướng về cơ sở”, thực sự sâu sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho chấp hành viên, cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác tiếp công dân tại đơn vị được thực hiện đúng quy định, đảm bảo áp dụng đúng quy chế tiếp công dân. Trong đó, việc tiếp công dân tại đơn vị đều được lập biên bản, vào sổ tiếp công dân, có chữ ký, điểm chỉ của công dân và đều được xử lý kịp thời. Tại cơ quan THADS tỉnh đã ban hành, niêm yết lịch và nội quy tiếp công dân, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân là người có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng đơn vị THADS tỉnh và các phòng THADS khu vực thực hiện nghiêm túc định kỳ tiếp công dân và tiếp công dân đột xuất theo phân công của thủ trưởng cơ quan. Đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp có nhiều đơn thư, thủ trưởng cơ quan THADS trực tiếp mời các bên đương sự, chấp hành viên đối thoại để lắng nghe, tháo gỡ, giải quyết những nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế bức xúc dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp kéo dài.

Đối với hoạt động nghiệp vụ, THADS tỉnh tập trung chỉ đạo việc xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án. Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ xử lý nợ xấu trong thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng; đẩy mạnh hoạt động của tổ liên ngành giải quyết án tồn đọng, tập trung nguồn lực để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, THADS tỉnh chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh về công tác THADS, hành chính. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, theo dõi, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định. Cụ thể, 8 tháng năm 2026, tổng số có điều kiện thi hành là 14.741 việc, với trên 4.372 tỷ đồng; đã thi hành xong 8.489 việc, với trên 889 tỷ đồng; trong đó thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 65 việc với trên 32 tỷ đồng.

Để tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, THADS tỉnh xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan THADS, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ công chức THADS. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa tiêu cực, sai phạm nhằm bảo đảm sự nghiêm minh của cơ quan tố tụng.

Bài và ảnh: Quốc Hương