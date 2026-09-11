Ứng dụng AI nâng hiệu quả chăn nuôi

Từ những chiếc camera vốn được biết đến như công cụ giám sát an ninh, đến hệ thống cảm biến, internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức quản lý tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ giúp giảm thao tác thủ công, những công cụ này còn tạo ra một hệ thống dữ liệu liên tục, hỗ trợ người chăn nuôi phát hiện những bất thường, kiểm soát đàn vật nuôi và đưa ra quyết định nhanh, chính xác hơn.

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, xã Nguyệt Ấn, đầu tư lắp đặt hệ thống camera tích hợp AI để phục vụ giám sát và quản lý đàn lợn.

Tại trang trại chăn nuôi gà giống Xuân Phú của Công ty CP Nông sản Phú Gia, xã Sao Vàng, việc ứng dụng công nghệ số đang được tích hợp ngày càng sâu vào quá trình sản xuất. Trang trại được xây dựng trên diện tích 16,3ha, tổng vốn đầu tư 310 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 con gà bố mẹ/năm. Giai đoạn 1 của dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2019; đến nay, các hạng mục đầu tư giai đoạn 2 cơ bản hoàn thành. Hiện trang trại đang nuôi 36.256 con gà bố mẹ, được nhập khẩu từ Đan Mạch. Với quy mô đàn lớn, việc quản lý, theo dõi sức khỏe, sinh trưởng và các chỉ số sản xuất nếu chỉ dựa vào phương pháp thủ công sẽ đòi hỏi nhiều nhân lực, thời gian. Vì vậy, việc đưa các công cụ công nghệ vào quản lý được Công ty CP Nông sản Phú Gia xác định là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ông Phạm Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản Phú Gia, điểm quan trọng của việc ứng dụng AI là các thông tin về đàn vật nuôi, môi trường chuồng nuôi, trọng lượng, lượng thức ăn, nước uống và những chỉ số liên quan được thu thập thường xuyên sẽ tạo thành nguồn dữ liệu phục vụ quản lý. Khi được phân tích dữ liệu, người phụ trách trang trại sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tình trạng đàn vật nuôi, qua đó kịp thời điều chỉnh quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi quá trình sản xuất được kiểm soát bằng dữ liệu, khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm được nâng lên, đồng thời góp phần củng cố các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Nếu trước đây cán bộ kỹ thuật phải đi kiểm tra từng khu vực, ghi nhận thông tin rồi tổng hợp, thì nay một phần công việc đã được tự động hóa. Công nghệ giúp giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, đồng thời hỗ trợ phát hiện những thay đổi bất thường sớm hơn. Với những trang trại có hàng chục nghìn con vật nuôi, lợi ích này càng rõ rệt, bởi chỉ một thay đổi nhỏ nếu không được phát hiện kịp thời cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất và chi phí sản xuất.

Kỹ thuật viên trang trại chăn nuôi gà giống Xuân Phú, xã Sao Vàng theo dõi dữ liệu tình trạng đàn vật nuôi thông qua hệ thống camera tích hợp AI.

Tại trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2, xã Nguyệt Ấn, công nghệ cũng đang được ứng dụng vào nhiều khâu của quá trình chăn nuôi. Trang trại có diện tích 97,04ha, công suất 180.000 con lợn các loại/năm, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng và đã đi vào hoạt động. Đáng chú ý, trang trại đầu tư hệ thống camera Hikvision được tích hợp AI để phục vụ giám sát và quản lý đàn lợn. Thông qua hình ảnh được ghi nhận, kết hợp với phần mềm phân tích, hệ thống có thể hỗ trợ ước tính trọng lượng đàn lợn theo thời gian thực. Đây là ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực, dữ liệu về trọng lượng giúp cán bộ kỹ thuật theo dõi quá trình tăng trưởng của đàn, đánh giá hiệu quả chăm sóc, nuôi dưỡng và có cơ sở điều chỉnh khẩu phần, quy trình phù hợp. Từ những con số được cập nhật thường xuyên, người quản lý có thể đưa ra quyết định nhanh hơn thay vì chờ đến những đợt kiểm tra định kỳ.

Hiện toàn tỉnh có 1.092 trang trại chăn nuôi, trong đó 72 trang trại quy mô lớn, 728 trang trại quy mô vừa và 292 trang trại quy mô nhỏ. Chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 48% tổng đàn chăn nuôi toàn tỉnh. Quy mô sản xuất ngày càng lớn kéo theo yêu cầu cao hơn về quản lý đàn, kiểm soát dịch bệnh, môi trường, năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng AI và công nghệ số đang mở ra hướng đi phù hợp để ngành chăn nuôi nâng cao năng suất, giảm chi phí và tăng tính minh bạch.

Thực tế từ các trang trại cho thấy, ứng dụng AI trong chăn nuôi đang tạo ra sự thay đổi về phương thức quản lý. Người chăn nuôi không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà có thêm dữ liệu để kiểm chứng, phân tích và đưa ra quyết định. Kinh nghiệm của người kỹ thuật vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng được hỗ trợ bởi hệ thống công nghệ có khả năng thu thập và xử lý một lượng thông tin lớn, liên tục.

Bài và ảnh: Hải Đăng