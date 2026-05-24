Ukraine thúc đẩy gia nhập EU, Nga nhấn mạnh mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc đẩy mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Moscow cần hoàn thành toàn bộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm củng cố vai trò và ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo nhân ngày diễn ra cuộc tham vấn chính phủ Đức-Ukraine tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 14/4/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 23/5, ông Zelensky khẳng định, Kiev cần được hưởng đầy đủ quyền lợi của một quốc gia thành viên EU, đồng thời bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về quy chế “thành viên liên kết”, cho rằng phương án này không bảo đảm quyền bình đẳng cho Ukraine trong EU.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU năm 2022 và bắt đầu tiến trình đàm phán từ năm 2024. Tiến trình này trước đây gặp trở ngại do sự phản đối của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Theo quy định hiện hành, việc kết nạp thành viên mới vào EU cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, ông Lavrov cho rằng các nước đối tác, láng giềng và những nước có lập trường khác biệt với Nga đang theo dõi sát diễn biến hiện nay. Theo ông, nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao Nga là tạo điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai chiến dịch hiệu quả.

Một tòa nhà của Trường Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk bị phá hủy trong đợt tấn công gần đây. Ảnh: NBC News

Liên quan tình hình thực địa, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại Kiev tối 23/5 (giờ địa phương), sau khi Mỹ và Ukraine cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Không quân Ukraine cho biết, đã phát hiện dấu hiệu tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik được phóng, trong khi giới chức Kiev kêu gọi người dân trú ẩn khẩn cấp.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev nhận được thông tin tình báo từ Mỹ và châu Âu về khả năng Nga sử dụng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine.

Diễn biến trên xảy ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk tại Lugansk khiến nhiều người thương vong. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả, trong khi phía Ukraine bác bỏ cáo buộc và khẳng định chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.

Minh Phương

Nguồn: RT, Reuters, WION