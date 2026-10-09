UBND tỉnh họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026

Chiều 9/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ quý III thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng; các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026 với nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,1%, xuất khẩu tăng 11,4%, nhập khẩu tăng 28%, doanh thu vận tải tăng 19,8%.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo tại buổi họp báo.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 50.006 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, xếp thứ 10 cả nước và dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 108,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 16.986 tỷ đồng và 238,3 triệu USD, tăng 15% về số dự án và bằng 84,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu dự họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí cũng được thông tin về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2026, tập trung vào việc rà soát, chốt khối lượng công việc còn lại để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vật liệu xây dựng và xử lý rác thải...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam thông tin về Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) và các hoạt động hưởng ứng.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ tổ chức vào ngày 26/11/2026 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình. Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm có chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phục vụ Nhân dân theo dõi.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương một số vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc rà soát, lập danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027; rà soát các trường hợp đủ cơ sở pháp lý để công nhận là liệt sĩ...

Các phóng viên cũng đề nghị các sở, ngành giải đáp một số vấn đề đang được dư luận quan tâm như việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên theo quy định, siết chặt việc thu chi đầu năm học mới; kết quả rà soát các dự án chậm tiến độ; giải pháp trọng tâm đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; giải pháp xử lý tình trạng sạt lở tại các xã miền núi vào mùa mưa bão để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân; duy trì ổn định việc ra quân lập lại trật tự đô thị; việc xử lý các bãi rác tập trung tránh gây ô nhiễm môi trường.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trả lời, cung cấp những nội dung cơ quan báo chí quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phản ánh đầy đủ, toàn diện các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, nhất là các ý kiến từ cơ sở, từ người dân, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt sát tình hình để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh khách quan, trung thực, đa chiều. Đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp cần xác minh cụ thể, đưa tin chính xác để tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đối với các vấn đề cơ quan báo chí nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết đúng thẩm quyền. Yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí.

Tố Phương