U22 Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33; Liverpool thảm bại tại Champions League

U17 Việt Nam thắng 2-0 trước Hong Kong, giữ vững ngôi đầu bảng; Champions League: Liverpool thảm bại 1-4, Mbappe và Vitinha bùng nổ với 7 bàn thắng; Hai cầu thủ “bật đèn xanh” rời MU ngay sau thất bại trước Everton... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/11).

U22 Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33: Bóng đá nam đối mặt xáo trộn lớn

Tối 26/11, truyền thông Thái Lan xác nhận đoàn thể thao Campuchia chính thức rút khỏi 8 môn thi đấu tại SEA Games 33, bao gồm cả bóng đá nam và nữ, nâng tổng số môn bỏ cuộc lên con số 10.

U22 Campuchia (áo xanh) rút khỏi SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Tại nội dung bóng đá nam, sự rút lui của U22 Campuchia khiến bảng A chỉ còn lại chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Tình thế này buộc Ban Tổ chức phải tính đến phương án bốc thăm lại hoặc điều chuyển một đội từ bảng C (như Singapore, Philippines hoặc Myanmar) sang để cân bằng quân số.

Khó khăn chồng chất khi bảng B có sự góp mặt của U22 Việt Nam cũng phải thay đổi địa điểm thi đấu do sân vận động tại Songkhla bị ngập lụt nghiêm trọng. Những biến động liên tiếp này khiến lịch thi đấu môn bóng đá nam nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ ngay sát ngày khởi tranh.

U17 Việt Nam thắng 2-0 trước Hong Kong, giữ vững ngôi đầu bảng

Với thế trận áp đảo, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U17 Hong Kong nhờ các pha lập công của Minh Thủy và Mạnh Cường.

Minh Thủy ăn mừng sau cú “nã đại bác” thành bàn. (Ảnh: Đức Cường)

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm khai thông bế tắc ngay phút thứ 10 bằng siêu phẩm sút xa của Minh Thủy. Dù tạo ra sức ép lớn, các học trò của HLV Cristiano Roland đôi lúc còn phung phí cơ hội trước khi Mạnh Cường ấn định tỷ số ở phút 69 sau sai lầm của hậu vệ đối phương. Thủ môn Xuân Hòa cũng ghi dấu ấn với pha cứu thua xuất sắc giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U17 Malaysia đã thắng đậm U17 Macau 5-0. Sau 3 lượt trận, cả U17 Việt Nam và U17 Malaysia đều sở hữu 9 điểm tuyệt đối, nhưng U17 Việt Nam vẫn xếp trên và giữ vững ngôi đầu bảng nhờ chỉ số phụ tốt hơn.

Champions League: Liverpool thảm bại 1-4, Mbappe và Vitinha bùng nổ với 7 bàn thắng

Rạng sáng 27/11, vòng phân hạng Champions League đã chứng kiến tổng cộng 20 bàn thắng cùng loạt kịch bản không tưởng, gây biến động lớn trên bảng xếp hạng.

PSG thi đấu tưng bừng trên sân nhà.

Trận cầu điên rồ nhất diễn ra tại Pháp, nơi PSG và Tottenham tạo ra màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn với chiến thắng 5-3 nghiêng về chủ nhà.

Tottenham dẫn trước nhưng không thể chống lại sự thăng hoa của PSG, đặc biệt là tiền vệ Vitinha với một hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng này giúp PSG củng cố vị trí thứ 2, trong khi Tottenham giậm chân ngoài top 8.

Cùng kịch bản nhiều bàn thắng, Real Madrid đã có chiến thắng hú vía 4-3 trước Olympiacos, chấm dứt chuỗi ba trận không thắng trên mọi đấu trường. Trận đấu là sân khấu riêng của Kylian Mbappe khi tiền đạo người Pháp rực sáng với một cú poker (4 bàn thắng), giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out.

Liverpool gây thất vọng nặng nề.

Ở chiều ngược lại, Liverpool tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi thảm bại 1-4 ngay tại Anfield trước PSV. Đội chủ nhà thi đấu thiếu tập trung khi Van Dijk mắc lỗi dẫn đến phạt đền và hàng thủ liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho PSV ghi bàn (Perisic, Til, Driouech x2).

Thất bại thứ ba liên tiếp khiến Liverpool văng khỏi top 8, đẩy HLV Arne Slot đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Arsenal thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Arsenal đã làm nên lịch sử khi lần đầu đánh bại Bayern Munich ở Champions League sau 10 năm với tỷ số 3-1.

Các pha lập công của Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli không chỉ giúp “Pháo thủ” phá dớp kỵ rơ mà còn đưa họ vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng với 15 điểm và hiệu số ấn tượng.

Hai cầu thủ "bật đèn xanh" rời MU ngay sau thất bại trước Everton

Trận thua trước Everton tại vòng 12 Premier League không chỉ gia tăng áp lực lên HLV Ruben Amorim mà còn thúc đẩy hai cầu thủ Manchester United tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Zirkzee muốn gia nhập Roma ngay tháng 1.

Tiền đạo Joshua Zirkzee, người có phong độ mờ nhạt và bị loại khỏi đội tuyển Hà Lan, đã đồng ý gia nhập AS Romatheo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, khả năng MU chấp thuận còn bỏ ngỏ do đội bóng đang thiếu hụt tiền đạo vì chấn thương của Sesko và Cunha.

Diego Leon người muốn ra đi theo dạng cho mượn.

Cái tên thứ hai là hậu vệ trái trẻ Diego Leon, người muốn ra đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, với Nice được xem là bến đỗ lý tưởng. Việc nhiều cầu thủ đồng loạt muốn rời đi khiến MU rơi vào tình thế khó khăn hơn khi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và đội hình mỏng.

