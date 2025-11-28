U22 Campuchia rút khỏi SEA Games 33, cục diện bảng đấu thay đổi ra sao? BLĐ Liverpool quyết định tương lai Arne Slot

Ngày 27/11, Ủy ban Olympic Campuchia đã chính thức thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu tại SEA Games 33, bao gồm cả bóng đá nam và nữ.

Singapore sẽ được chuyển sang bảng A để thay Campuchia rút lui.

Quyết định này buộc Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp để điều chỉnh lịch thi đấu. Theo nghị quyết cuối cùng, đội U22 Singapore sẽ được chuyển từ Bảng C sang Bảng A để thế chỗ cho Campuchia.

U22 Việt Nam thi đấu ở sân Rajamangala tại vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: VFF

Sự thay đổi này dẫn đến việc giải bóng đá nam SEA Games 33 sẽ chỉ còn 9 đội và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng có 3 đội:

Bảng A: Thái Lan, Timor-Leste, Singapore

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines

Câu lạc bộ Công an Hà Nội lội ngược dòng giành vé sớm

Tối 27/11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) tại lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.

Bắc Kinh Quốc An bị loại khỏi AFC Champions League Two.

Mặc dù bị dẫn trước 1-0 ngay phút 11 sau sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip, CAHN vẫn kiên trì bám đuổi. Sang hiệp hai, đội chủ nhà lội ngược dòng ngoạn mục với bàn gỡ hòa 1-1 của Stefan Mauk ở phút 77 và bàn ấn định tỷ số 2-1 của Nguyễn Đình Bắc ở phút 90.

Với 3 điểm quý giá này, CAHN chính thức giành vé vào vòng tiếp theo sớm một lượt đấu.

Bảng xếp hạng bảng E cúp C2 châu Á (Ảnh: Wiki).

Thất bại này không chỉ khiến Bắc Kinh Quốc An sớm bị loại mà còn châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông Trung Quốc. Các báo lớn như CCTV Sports và Zhibo8 gọi đây là "đêm tự sát chiến thuật" và bày tỏ sự thất vọng về việc đội bóng Trung Quốc "sụp đổ khi sức ép tăng cao" trước một CLB Việt Nam.

Nam Định thua sốc 2 bàn ở phút bù giờ, nguy cơ bị loại

Tại lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026, CLB Nam Định đã thất thủ 0-2 trước Ratchaburi(Thái Lan), đối diện nguy cơ bị loại.

Tiền đạo Caio Cesar bỏ lỡ cơ hội trước khung thành Ratchaburi. Ảnh: Nghĩa Hưng

Trong trận đấu mang tính chất quyết định này, Nam Định ra sân với 9 ngoại binh và tạo thế trận áp đảo, nhưng lại phung phí hàng loạt cơ hội (Caio Cesar, Hoàng Anh).

Bước ngoặt đến ở những phút bù giờ cuối trận. Phút 90+2, thủ môn Caique Santos mắc sai lầm nghiêm trọng khi bắt hụt bóng, tạo điều kiện cho Sidcley mở tỷ số 1-0. Chỉ ba phút sau, Ikhsan Fandi ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Thủ môn Caique mắc sai lầm khiến Nam Định thua Ratchaburi 0-2. Ảnh: Nghĩa Hưng

Thất bại này khiến Nam Định (6 điểm) rơi xuống vị trí thứ ba, để Ratchaburi (9 điểm) vươn lên nhì bảng. Đại diện Việt Nam hiện cần thắng Eastern với cách biệt cực lớn ở lượt cuối, đồng thời chờ Ratchaburi thua Gamba Osaka, mới có hy vọng đi tiếp.

BLĐ Liverpool quyết định tương lai Arne Slot

CLB Liverpool đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng sau các thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest tại Premier League và thảm bại 1-4 trước PSV Eindhoven ở Champions League. Tính tổng cộng, đội bóng thành phố Cảng đã thua 9/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, một kỷ lục buồn kể từ năm 1953.

BLĐ Liverpool vẫn ủng hộ HLV Arne Slot.

Trước làn sóng kêu gọi sa thải từ một bộ phận cổ động viên, nguồn tin từ SportMail khẳng định vị trí của huấn luyện viên Arne Slot vẫn an toàn. Ban lãnh đạo Liverpool (BLĐ) vẫn bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ nhà cầm quân người Hà Lan, chưa tính đến chuyện thay đổi huấn luyện viên vào thời điểm này.

Huấn luyện viên Slot cũng chia sẻ rằng ông “cảm thấy an toàn” và nhận được sự ủng hộ lớn từ BLĐ. Quyết định giữ Slot được cho là hợp lý do việc sa thải sẽ tốn hơn 10 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng và hiện tại Liverpool cũng không có nhiều lựa chọn thay thế phù hợp.

