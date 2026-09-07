U20 Việt Nam thua ngược Iran và chính thức xuống hạng; Arsenal ngược dòng kịch tính thắng Chelsea

V.League 2026/27: Nam Định đại thắng, Thanh Hóa và SLNA khải hoàn ngày ra quân; Yamal rực sáng, Barcelona đại thắng Valencia 5-0 ngay trên sân khách; Arsenal ngược dòng kịch tính thắng Chelsea, Man Utd ngậm ngùi bị Everton cầm hòa phút chót... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (7/9).

U20 Việt Nam thua ngược Iran và chính thức xuống hạng, chuyên gia chỉ ra điểm yếu gốc rễ

U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Dù mở tỷ số nhờ công của Quốc Khánh trong hiệp 1, đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi hụt hơi về thể lực và để đối thủ ngược dòng thắng lại trong hiệp 2. Toàn thua cả 3 trận, đứng cuối bảng C với 0 điểm và hiệu số -6, U20 Việt Nam chính thức xuống hạng.

U20 Việt Nam lỡ VCK U20 châu Á 2027 và nhận vé xuống hạng. Ảnh: Đoàn Ca

Nhìn nhận về thất bại này, chuyên gia Jernej Kamensek cho rằng đây là hệ quả của những vấn đề mang tính hệ thống. Ông chỉ ra rằng bóng đá trẻ Việt Nam thiếu tư duy chiến thuật tập thể và quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân.

Công tác đào tạo huấn luyện viên tuyến cơ sở chưa được coi trọng đúng mức và việc sao chép máy móc mô hình nước ngoài là không phù hợp.

Theo chuyên gia người Slovenia, bóng đá Việt Nam cần kiên nhẫn xây dựng chiến lược dài hạn từ 7 đến 10 năm, nâng cao chất lượng đào tạo HLV và xây dựng hệ sinh thái vững chắc từ nền móng thay vì tìm kiếm giải pháp chắp vá ngắn hạn.

V.League 2026/27: Nam Định đại thắng, Thanh Hóa và SLNA khải hoàn ngày ra quân

Vòng 1 V.League 2026/27 ngày 6/9 chứng kiến màn thể hiện thuyết phục của các đội chủ nhà.

CLB Nam Định (áo trắng) chơi áp đảo trước HA Gia Lai ở trận ra quân trên sân nhà Thiên Trường. Ảnh: Lâm Anh

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước HAGL nhờ cú đúp của Ezequiel cùng các pha lập công của Romulo và Xuân Son, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Thanh Hóa trải qua trận đấu kịch tính và giành trọn 3 điểm với tỷ số 3-2 trước SHB Đà Nẵng, nổi bật là cú đúp bàn thắng của Guindo.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) cũng tận dụng lợi thế hơn người từ hiệp 1 để vượt qua tân binh Bắc Ninh 1-0 nhờ quả phạt đền thành công của Bruno Pereira ở phút 71, hoàn tất ngày thi đấu trọn vẹn cho các chủ nhà.

Arsenal ngược dòng kịch tính thắng Chelsea, Man Utd ngậm ngùi bị Everton cầm hòa phút chót

Arsenal đã ngược dòng đánh bại Chelsea 2-1 tại Emirates nhờ các pha lập công của Kai Havertz và đội trưởng Martin Odegaard, qua đó duy trì mạch toàn thắng tuyệt đối sau 3 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2026/27.

Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn.

Trước đó, The Blues vươn lên dẫn trước từ rất sớm với bàn thắng của Morgan Rogers ngay phút thứ 2, nhưng không thể bảo vệ lợi thế trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Man Utd (áo đỏ) đánh rơi chiến thắng trước Everton ở phút cuối.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Man Utd đã đánh rơi chiến thắng cay đắng trong những giây cuối cùng khi làm khách trên sân của Everton. Dù 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ công của Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, “Quỷ đỏ” vẫn không thể bảo toàn 3 điểm trọn vẹn.

Tyrique George gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà trước khi tân binh Maitland-Niles lập một siêu phẩm sút xa ở phút 96, ấn định tỷ số hòa 2-2 nghẹt thở và khiến Man Utd ngậm ngùi chia điểm đầy tiếc nuối.

Yamal rực sáng, Barcelona đại thắng Valencia 5-0 ngay trên sân khách

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại La Liga 2026/27 khi đè bẹp Valencia 5-0 ngay tại sân Mestalla.

Barca thể hiện phong độ hủy diệt từ đầu mùa. Ảnh: FCB

Tài năng trẻ Lamine Yamal rực sáng với một cú đúp bàn thắng mở màn và khép lại trận đấu (phút 6 và 85). Sức mạnh vượt trội của đội bóng xứ Catalunya còn được cụ thể hóa qua các pha lập công sắc bén của Fermin Lopez, Raphinha và Pedri, bên cạnh những đường kiến tạo chất lượng từ Anthony Gordon hay Dani Olmo.

Chiến thắng “bàn tay nhỏ” đầy thuyết phục này giúp Barca duy trì mạch trận ấn tượng hồi đầu mùa giải, trong khi Valencia phải nhận thất bại nặng nề ngay trên thánh địa của mình.

HS