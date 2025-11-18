Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, bản đặc biệt khó khăn

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào về các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, qua đó tạo động lực, niềm tin giúp đồng bào tích cực thi đua, lao động sản xuất, xây dựng bản làng ấm no, vững mạnh.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Góp phần đưa chính sách vào cuộc sống

Thôn Đồng Trình là thôn đặc biệt khó khăn duy nhất của xã Xuân Bình. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân, thôn Đồng Trình đã có nhiều đổi thay trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân được nâng lên.

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đồng Trình, Hà Văn Hóa chia sẻ: Bà con đến sinh sống ở thôn Đồng Trình từ những năm 1993, đồng bào dân tộc Thái chiếm 95% dân số thôn. Thôn có 168 hộ, 786 nhân khẩu, hộ cận nghèo 52 hộ, hộ nghèo còn 12 hộ. Năm 2024 có 20 hộ thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Tại thôn cũng có 2 điểm trường mầm non, tiểu học, giúp con em địa phương được học tập thuận lợi. Nhiều hộ thu nhập ổn định từ trồng cây keo nguyên liệu, tiêu biểu như hộ các ông Phạm Đức Loan, Lê Như Tuyển. Riêng gia đình ông Tuyển có 10ha trồng keo và trồng mít. Cùng với đó, nhiều hộ dân có thâm niên trong buôn bán hàng hóa nhỏ lẻ, ổn định cuộc sống, cho con cái ăn học, trưởng thành, tiêu biểu như gia đình bà Lữ Thị Mong đã có hơn 30 năm buôn bán hàng tạp hóa.

Để đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống của bà con thôn Đồng Trình có đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền. Thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp... bà con tiếp thu được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó thay đổi nhận thức, phương thức trong sinh hoạt, lao động; tình hình an ninh trật tự thôn được giữ vững. Những năm qua, nhiều hộ dân thuộc hộ nghèo, khó khăn được Nhà nước hỗ trợ trâu, bò, nước sinh hoạt phân tán, xây dựng nhà ở từ các chương trình của trung ương, của tỉnh, giúp bà con an cư. Nhà văn hóa thôn Đồng Trình được Nhà nước quan tâm, xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng từ năm 2024, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Khó khăn hiện nay là đường vào thôn còn 1,9km đường đất. Bà con chủ yếu chăn nuôi gà, lợn, dê, cây chủ lực trồng keo và làm thuê, trình độ dân trí bà con không đồng đều nên cũng ảnh hưởng đến điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thôn. Bà con thôn Đồng Trình mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm thông qua các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) để thôn sớm thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn trong tương lai.

Tiếp sức để thôn, bản phát triển

Nhằm đưa các chính sách, pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS, miền núi, thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chuỗi hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 21 xã miền núi, góp phần tạo chuyển biến mới trong đời sống vùng đồng bào DTTS; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cây keo được xem là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của thôn Đồng Trình, xã Xuân Bình.

Theo đó, triển khai thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025; đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 101/QĐ-SDTTG ngày 19/9/2025 của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo về kế hoạch thực hiện Nội dung 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, từ ngày 27/10 đến 3/11/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 21 xã vùng cao, miền núi của tỉnh. Các hội nghị đã thu hút 558 đại biểu, đại diện cho 86 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 3 huyện cũ: Quan Hóa, Thường Xuân và Như Xuân. Thành phần đại biểu là trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng.

Tại các hội nghị, báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực như: kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu các văn bản luật mới liên quan trực tiếp đến đời sống người dân; cung cấp thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tôn giáo; tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; cùng những vấn đề cần lưu ý trong công tác phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều người dân chia sẻ, thông qua hội nghị, họ hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ công dân, nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong sản xuất, sinh hoạt và bảo vệ môi trường sống cộng đồng.

Ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cho biết: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công khai, minh bạch thông tin pháp luật, tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi, bình đẳng. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giải thích pháp luật, các cấp, ngành không chỉ giúp người dân nắm rõ quy định, mà còn khuyến khích sự tham gia, đóng góp của cộng đồng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, đây là cơ hội để huy động các nguồn lực xã hội, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn