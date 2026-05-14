Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân về an toàn điện

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026, ngày 14/5, tại xã Cẩm Thủy, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh cùng chính quyền địa phương và Trường THCS Cẩm Thủy tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “An toàn điện - Bảo vệ bản thân và cộng đồng”, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Chương trình được tổ chức với nội dung phong phú, thiết thực, giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, trang bị kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; đồng thời góp phần phòng ngừa tai nạn điện, cháy nổ trong trường học và khu dân cư.

Cùng với tuyên truyền về an toàn điện, chương trình tập trung phổ biến các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều thông điệp gần gũi, dễ nhớ được chuyển tải tới học sinh như: tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng tự nhiên; không sử dụng điều hòa nhiệt độ quá thấp; tắt thiết bị điện trước khi đi ngủ; nhắc nhở người thân cùng thực hiện tiết kiệm điện.

Điểm nhấn của chương trình là phần tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình điện lực, hành lang an toàn lưới điện do cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Các em học sinh được phổ biến những quy định mới của pháp luật liên quan đến bảo vệ công trình điện lực; các hành vi bị nghiêm cấm như: trèo cột điện, thả diều gần đường dây điện, ném vật lên đường dây, tự ý vào khu vực trạm điện...

Chương trình cũng đã thông tin cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo quy định mới của Chính phủ. Trong đó, hành vi thả diều, vật thể bay trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền trực quan bằng clip ứng dụng công nghệ AI, các em học sinh còn tham gia phần giao lưu hỏi đáp sôi nổi với nhiều câu hỏi tình huống thực tế như: xử lý khi diều mắc vào dây điện, cách ứng phó khi xảy ra cháy điện, nguyên tắc an toàn khi tay ướt tiếp xúc với thiết bị điện... Qua đó giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế.

Tại chương trình, toàn thể học sinh cùng tham gia cam kết không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không nghịch điện, sử dụng điện an toàn và báo cho người lớn khi phát hiện nguy cơ mất an toàn điện.

Năm 2026, chương trình được tổ chức tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông qua hoạt động này, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa thông điệp “An toàn điện - Tiết kiệm điện - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và hình thành ý thức sử dụng năng lượng bền vững cho thế hệ trẻ.

Nguyễn Lương