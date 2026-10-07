Để mỗi sản phẩm OCOP là một “đại sứ du lịch”

Trong xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch nông nghiệp hiện nay, những đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP không đơn thuần chỉ là hàng hóa thương mại, mà thông qua những câu chuyện về văn hóa, nguồn gốc, quy trình chế biến, mỗi sản phẩm đang từng bước vươn lên, mang một sứ mệnh mới: Mỗi sản phẩm trở thành những “đại sứ du lịch” mang hồn cốt xứ Thanh lan tỏa đến mọi miền.

Gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Lê Hòa

Khi Chương trình OCOP được triển khai sâu rộng, hàng trăm sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh đã được “khoác áo mới”. Không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mỗi sản phẩm OCOP ra đời đều mang theo trong mình một câu chuyện riêng về con người, thổ nhưỡng, truyền thống làng nghề đại diện cho văn hóa, sinh hoạt và truyền thống của mỗi vùng miền. Do đó, kết nối sản phẩm OCOP với hệ sinh thái du lịch chính là một cách lồng ghép khéo léo để mỗi sản phẩm trở thành một đại sứ “kể” về câu chuyện văn hóa, truyền thống sinh hoạt và con người xứ Thanh.

Theo thống kê, tính đến đầu tháng 10/2026, tỉnh Thanh Hóa có 690 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao. Mỗi sản phẩm OCOP được sáng tạo, phát triển không chỉ để sử dụng mà còn chứa đựng cả một không gian văn hóa, một mảnh ký ức về vùng đất và con người sản sinh ra nó. Nhận thức rõ tiềm năng to lớn từ sự gắn kết giữa OCOP và du lịch, thời gian qua, Thanh Hóa đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, hàng trăm sản phẩm OCOP đã trở thành quà tặng, sản phẩm trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch. Các mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Pù Luông, Thường Xuân, Linh Sơn... là minh chứng rõ nét nhất. Tại đây, du khách không chỉ đến ngắm cảnh, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, mà còn trực tiếp tham gia vào quy trình làm ra sản phẩm, thưởng thức ẩm thực bản địa và mua sắm các đặc sản OCOP làm quà. Việc phát triển du lịch gắn liền với tiêu thụ sản phẩm OCOP đã tạo ra vòng tròn sinh kế bền vững: Du lịch tạo thị trường tiêu thụ cho OCOP, ngược lại, OCOP làm giàu có thêm trải nghiệm của du khách, khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn.

Dấu mốc mang tính chiến lược để đưa sản phẩm OCOP thành “đại sứ” du lịch chính là sự kiện ngày 1/10/2026 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức khai trương gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tiêu biểu tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Việc đặt một “trạm dừng chân” thương mại và quảng bá ngay tại cửa ngõ hàng không của tỉnh không chỉ đơn thuần là mở thêm một điểm bán hàng, mà là một tư duy làm du lịch hiện đại. Sân bay Thọ Xuân là nơi đón – tiễn hàng vạn lượt du khách đặt chân đến Thanh Hóa chính là điểm chạm, kết nối sản phẩm với người dân, du khách mọi miền Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Tùng, đại diện các chủ thể OCOP trưng bày tại gian hàng, cho biết: “Đặt gian hàng OCOP ở Cảng Hàng không Thọ Xuân chính là mở thêm một điểm giới thiệu, bán sản phẩm đến hành khách, du khách và người tiêu dùng. Những sản phẩm OCOP được trưng bày sẽ “chạm” vào cảm xúc của du khách từ những giây phút đầu tiên hoặc lưu giữ những dư âm ngọt ngào nhất trước lúc rời đi. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, nâng cao nhận diện thương hiệu OCOP Thanh Hóa và tạo thêm cơ hội kết nối thị trường cho các chủ thể sản xuất”.

Dù đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, hành trình để mỗi sản phẩm OCOP xứ Thanh thực sự hoàn thành xuất sắc vai trò “đại sứ du lịch” vẫn cần thêm những cú hích chiến lược. Trong đó, các chủ thể sản xuất cần tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã bao bì theo hướng tinh tế, gọn nhẹ, sang trọng, phù hợp làm quà tặng du lịch. Đồng thời, câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm cần được kể sinh động hơn nữa thông qua bao bì, mã QR code hoặc các ấn phẩm giới thiệu tại điểm bán.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích các công ty, doanh nghiệp du lịch thiết kế các tour, tuyến đưa du khách trực tiếp đến thăm các làng nghề, cơ sở sản xuất OCOP, biến xưởng sản xuất thành một điểm tham quan hấp dẫn. Đồng thời, việc nhân rộng các mô hình trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các khu, điểm du lịch trọng điểm như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Lam Kinh, Pù Luông... cần được đẩy mạnh hơn nữa để thêm cơ hội kết nối giữa sản phẩm OCOP và du khách.

Lê Hòa