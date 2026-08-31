“Tuần trăng mật” kết thúc, Thủ tướng Anh Burnham đối mặt loạt sức ép thực tế

Sau hơn một tháng nhậm chức với nhiều chính sách lấy lòng cử tri, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham bắt đầu bước vào giai đoạn đầy thách thức khi Quốc hội quay trở lại làm việc và hàng loạt bài toán ngân sách, đối ngoại bủa văng.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định “tuần trăng mật” chính trị của tân Thủ tướng Anh sắp kết thúc khi Quốc hội nước này kết thúc kỳ nghỉ hè và trở lại làm việc vào ngày 1/9.

Ngay khi Quốc hội họp lại, ông Andy Burnham sẽ phải đối mặt với phiên chất vấn đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, đồng thời giải trình trước các nghị sĩ về kế hoạch giảm tải tình trạng quá tải nghiêm trọng tại các nhà tù, một chủ đề đang gây nhiều tranh cãi.

Thách thức lớn nhất đối với chính quyền của ông Burnham là việc xây dựng dự thảo Ngân sách đầu tiên, dự kiến công bố vào ngày 28/10 tới. Tân Thủ tướng phải chứng minh khả năng cân đối tài chính để thực hiện các cam kết hỗ trợ dân sinh, giải quyết nạn người vô gia cư và bù đắp khoản thiếu hụt trong chi tiêu quốc phòng. Việc cân đối này càng trở nên khắt khe trong bối cảnh nguồn thu hạn chế và cam kết không tăng các loại thuế chủ lực như thuế thu nhập cá nhân hay thuế giá trị gia tăng (VAT).

Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng phải đưa ra quyết định đối với các vấn đề nhạy cảm như cải cách dịch vụ chăm sóc xã hội hay cấp phép khai thác các mỏ dầu khí lớn tại Biển Bắc - bài toán đan xen giữa lợi ích kinh tế, cam kết môi trường và áp lực ngoại giao.

Trên mặt trận đối ngoại, tuần này Thủ tướng Andy Burnham sẽ đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại London. Dù bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ gắt gao hơn với Liên minh Châu Âu (EU), ông Burnham đã bác bỏ khả năng tái gia nhập thị trường chung hay liên minh thuế quan.

Theo lịch trình từ Điện Élysée và chính phủ Anh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp với Thủ tướng Anh Andy Burnham vào 3 tháng 9 tại Văn phòng Thủ tướng Anh. Ảnh: Lepetitjournal.

Song song đó, cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng tới cũng được dự báo là thử thách đối ngoại căng thẳng đối với tân Thủ tướng Anh, trong bối cảnh ông từng đưa ra những nhận định khá gay gắt về các chính sách của nhà lãnh đạo Mỹ.

Giới phân tích đánh giá, số vốn chính trị tích lũy được trong tháng đầu tiên sẽ là điểm tựa quan trọng, song khả năng chèo lái của ông Andy Burnham trước những quyết định chính sách phức tạp sắp tới mới là yếu tố quyết định cục diện chính quyền Công đảng trong thời gian tới.

Nhật Lệ

Nguồn: SCMP, AFP.