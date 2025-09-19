Tuần tra đêm, Công an xã Ngọc Trạo liên tiếp phát hiện 2 vụ liên quan đến ma túy

Thực hiện Mệnh lệnh số 01 và Kế hoạch 285 của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm, ngày 18/9/2025, Tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự Công an xã Ngọc Trạo đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 5 đối tượng liên quan đến mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt giữ Bùi Văn Hùng và Bùi Văn Hiền.

Khoảng 22h00 ngày 18/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến đường tỉnh 522 và 516, Công an xã Ngọc Trạo đã phát hiện Bùi Văn Hùng (sinh năm 1994, trú tại thôn Thành Minh, xã Ngọc Trạo) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua test nhanh, Bùi Văn Hùng có kết quả dương tính với chất ma tuý loại heroin.

Tiếp tục điều tra mở rộng và truy nguyên nguồn gốc ma túy, Công an xã Ngọc Trạo xác định Bùi Văn Hùng đã cùng Bùi Văn Hiền (sinh năm 1989, trú tại thôn Thành Sơn, xã Ngọc Trạo) vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực ruộng lúa thuộc thôn Eo Bàn. Số ma tuý này được các đối tượng mua lại của Bùi Văn Chiến (sinh năm 1999, trú tại thôn Eo Bàn, xã Ngọc Trạo).

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Chiến đã xin đầu thú và khai nhận chính là người đã bán ma túy cho 2 đối tượng trên vào trưa 17/9/2025.

Công an xã Ngọc Trạo nhanh chóng bắt giữ Đỗ Xuân Thoả và Bùi Văn Quyền

Cũng trong đêm 18/9, khoảng 23h00, Tổ tuần tra của Công an xã Ngọc Trạo tiếp tục phát hiện bắt giữ 2 đối tượng gồm: Đỗ Xuân Thoả (sinh năm 1993) và Bùi Văn Quyền (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Thành Du, xã Ngọc Trạo về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

UBND xã Ngọc Trạo biểu dương, khen thưởng Công an xã Ngọc Trạo

Kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc trên, sáng nay 19/9, UBND xã Ngọc trạo đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Ngọc Trạo và 7 cá nhân trong tổ công tác có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đình Hợp (CTV)