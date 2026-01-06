Công an xã Kim Tân tăng cường thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo

Hưởng ứng đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Kim Tânđã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, chỉ trong buổi sáng ngày 06/01/2026, Công an xã Kim Tân huy động 100% quân số và 48 tổ an ninh trật tự đồng loạt ra quân gọi hỏi, răn đe, tuyên truyền các đối tượng hình sự, ma túy, tập trung vào đối tượng cộm cán, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và thanh thiếu niên hư. Kết quả, đã gọi hỏi răn đe gần 100 lượt đối tượng ma túy, 30 lượt đối tượng hình sự và 15 lượt thanh thiếu niên hư trên địa bàn.

Từ kết quả công tác điều tra cơ bản, gần dân, sát dân, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Kim Tân đã vận động người dân đến giao nộp: 06 khẩu súng, 07 viên đạn tự chế; 5kg pháo nổ Trung Quốc, 04 phóng lợn, 02 kiếm tự chế; 02 ná tự chế. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần kéo giảm nguy cơ vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.

Thời điểm cuối năm, tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép và các loại tội phạm có xu hướng tăng. Trước tình hình đó, công an xã Kim Tân tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

