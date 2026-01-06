Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh tổng kết công tác năm 2025

Chiều 6/1, Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, với sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết và trách nhiệm cao, các vị hội thẩm đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, tích cực tham gia xét hỏi tại phiên tòa để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến vụ án. Đồng thời lắng nghe ý kiến dư luận Nhân dân, ghi chép diễn biến tại phiên tòa để đưa ra quan điểm của mình về tội danh, hình phạt và các nội dung liên quan, nhất là những vụ án phức tạp, nhiều bị cáo, đương sự.

Lãnh đạo Đoàn Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Từ đó, cùng với thẩm phán - chủ tọa phiên tòa ra phán quyết đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ công lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, đã có 1.996 lượt hội thẩm trong Đoàn tham gia xét xử 932 vụ, việc trong tổng số 1.289 vụ, việc án sơ thẩm được Tòa án Nhân dân tỉnh giải quyết. Trong đó có 293 vụ án hình sự, 235 vụ án dân sự, 226 vụ việc hôn nhân - gia đình... Số vụ việc còn lại hội thẩm không tham gia là do qua hòa giải, đối thoại, đương sự tự nguyện rút đơn, tòa án đình chỉ vụ án, không phải tổ chức xét xử.

Trong năm, 100% các vị hội thẩm đều tham gia xét xử theo phân công của Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh, không có vụ án nào phải hoãn hoặc lùi thời gian xét xử do thiếu hội thẩm. Việc phân công hội thẩm tham gia các phiên toà đảm bảo thống nhất, khoa học dựa trên tính chất của từng vụ án và công việc của từng hội thẩm theo đúng quy định của pháp luật...

Thông qua hoạt động của Đoàn Hội thẩm đã góp phần cùng Tòa án Nhân dân tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong xét xử, giải quyết án, được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2025.

Lãnh đạo Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh chia sẻ kinh nghiệm xét xử tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích hạn chế, khuyết điểm trong công tác hội thẩm năm 2025; từ đó chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lê Thanh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lê Thanh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng mà Đoàn Hội thẩm đạt được trong năm 2025. Đồng thời mong muốn các vị hội thẩm tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức, năng lực công tác, trình độ hiểu biết pháp luật, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới để áp dụng vào quá trình xét xử án, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua của ngành Tòa án, góp phần cùng với Tòa án Nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành cũng như của tỉnh đề ra trong năm 2026.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho các hội thẩm đạt thành tích.

Nhân dịp này, 5 hội thẩm có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025 được Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh tặng Giấy khen.

Đỗ Đức