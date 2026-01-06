Bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ gần 300kg pháo hoa nổ trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hùng, Minh, Sơn và số pháo thu giữ.

Các đối tượng gồm: Đoàn Công Sơn, sinh năm 1991, ở xã Quảng Bình; Lê Hữu Hùng, sinh năm 1991, ở xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa; Võ Minh, sinh năm 1982, ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tang vật thu giữ 136 hộp pháo hoa nổ, có trọng lượng gần 300kg.

Trước đó, ngày 3/1/2026, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Quảng Bình bắt quả tang đối tượng Đoàn Công Sơn đang vận chuyển trái phép 124 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng hơn 200kg do nước ngoài sản xuất.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong số 124 hộp pháo nói trên, Đoàn Công Sơn đã mua 88 hộp với giá 84 triệu đồng của Võ Minh và 36 hộp của một đối tượng khác không rõ tên tuổi, mục đích bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Minh tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thu giữ tại nhà Minh 4 hộp pháo hoa nổ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định vào khoảng cuối tháng 12/2025, Đoàn Công Sơn đã bán cho Lê Hữu Hùng, sinh năm 1991, ở xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa 18 hộp pháo hoa nổ với giá 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng Công an đã thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, khối lượng khoảng 12kg.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Thiện (CTV)