Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đạt
Chiều ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 300 chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an Thanh Hóa xuất ngũ năm 2026.

Sự kiện thu hút đông đảo các chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong Công an Thanh Hóa tham dự.

Tham dự ngày hội, các chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an Thanh Hóa xuất ngũ năm 2026, đã được nghe các báo cáo viên đến từ Trung tâm dịch vụ việc làm Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động chia sẻ kiến thức, kỹ năng, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; phổ biến các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; nhu cầu tuyển dụng việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Từ đó, các chiến sĩ có định hướng lựa chọn cho bản thân con đường học tập, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau khi xuất ngũ, nhanh chóng tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an Thanh Hóa

Đại diện Công an tỉnh tặng hoa cho các đơn vị tham gia tư vấn, hướng nghiệp.

Chương trình là nội dung thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an Thanh Hóa sau khi xuất ngũ.

Nguyễn Đạt

