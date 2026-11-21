Từ Nghị quyết 80 đến xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh

Văn hóa là kết tinh những giá trị tốt đẹp được hình thành, bồi đắp qua lịch sử dựng nước và giữ nước; là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh dân tộc. Trong tiến trình phát triển đất nước, văn hóa không chỉ phản ánh trình độ phát triển xã hội mà còn định hướng, tạo động lực cho sự phát triển.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Nhận thức sâu sắc vai trò đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác lập tư duy mới mang tính chiến lược: phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống và thực sự trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

Đối với Thanh Hóa, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, tinh thần của Nghị quyết 80 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lợi thế của xứ Thanh không chỉ nằm ở vị trí địa kinh tế, tài nguyên thiên nhiên hay tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, mà còn được tạo nên từ hệ giá trị lịch sử, văn hóa và cốt cách con người hun đúc qua hàng nghìn năm. Yêu cầu đặt ra là phải đưa những giá trị ấy vượt ra khỏi không gian di tích, lễ hội, trở thành nguồn lực trong đời sống đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển và tạo bản sắc riêng cho Thanh Hóa trong tiến trình hội nhập.

Từ tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết 80 đến yêu cầu phát triển văn hóa xứ Thanh trong giai đoạn mới

Điểm mới căn bản của Nghị quyết 80 là sự phát triển toàn diện trong nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực, trụ cột và hệ điều tiết của phát triển. Cách tiếp cận này đòi hỏi phải khắc phục tư duy xem văn hóa là lĩnh vực chỉ được quan tâm sau khi kinh tế phát triển hoặc chỉ giới hạn trong bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội, phong trào văn nghệ quần chúng. Văn hóa cần hiện diện ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, quy hoạch và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng con người và phát triển văn hóa. Văn hóa góp phần hoàn thiện nhân cách, trong khi con người là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Vì vậy, hiệu quả phát triển văn hóa không chỉ được đo bằng số lượng di tích được tu bổ, lễ hội được tổ chức hay quy mô thiết chế văn hóa, mà còn ở mức độ thẩm thấu của các giá trị văn hóa vào đời sống, chất lượng môi trường xã hội, nhân cách con người và khả năng sáng tạo của cộng đồng. Đây cũng là định hướng quan trọng đối với Thanh Hóa, bởi xây dựng bản sắc văn hóa xứ Thanh trước hết là xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, ý thức cộng đồng, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Một nội dung quan trọng khác là kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; đồng thời khai thác thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để mở rộng không gian phát triển văn hóa. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt vào năm 2026; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Những mục tiêu này cho thấy phát triển văn hóa không chỉ là bảo vệ những giá trị đã có mà còn là quá trình kiến tạo những giá trị, sản phẩm và phương thức thụ hưởng văn hóa mới.

Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để cụ thể hóa các định hướng trên khi hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, từ văn hóa Đông Sơn, các di tích gắn với những triều đại trong lịch sử dân tộc đến kho tàng di sản phong phú của các cộng đồng dân tộc Kinh, Mường, Thái, Thổ, Dao, Mông... Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, đền thờ Lê Hoàn, các di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh cùng hệ thống di sản văn hóa phi vật thể tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đặc biệt, truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trọng nghĩa tình, hiếu học, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên đã góp phần hình thành cốt cách con người xứ Thanh qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, giá trị văn hóa chỉ thực sự trở thành nguồn lực phát triển khi được nhận diện đúng, bảo tồn có phương pháp và khai thác bằng cơ chế phù hợp. Vì vậy, thực hiện Nghị quyết 80 ở Thanh Hóa không chỉ là triển khai các chương trình, đề án về văn hóa mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện, đưa văn hóa trở thành một thành tố trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Những kết quả và vấn đề đặt ra trong xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh

Những năm qua, công tác xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc con người xứ Thanh đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa từng bước được nâng lên; hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách và chương trình hành động ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Đặc biệt, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 04/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong phát huy văn hóa, con người thành nguồn lực phát triển.

Trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Thanh Hóa đã dành sự quan tâm đáng kể về nguồn lực. Giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí dành cho công tác này đạt hơn 4.453 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 489 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 2.100 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện và cấp xã hơn 564 tỷ đồng, nguồn huy động hợp pháp khác hơn 1.298 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến cuối năm 2025, có 190 lượt di tích, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo được thống nhất, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đến hết tháng 6/2025, toàn tỉnh có 1.535 di tích được kiểm kê, trong đó 858 di tích được xếp hạng các cấp, gồm 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia và 713 di tích cấp tỉnh; đồng thời có 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Những con số trên phản ánh nỗ lực của tỉnh trong bảo vệ các giá trị lịch sử, văn hóa. Đáng chú ý, bảo tồn di sản ngày càng gắn với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Các di tích như: Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là những địa chỉ giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh xứ Thanh. Nhiều lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian, làng nghề truyền thống được quan tâm khôi phục, tạo điều kiện để cộng đồng thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa.

Cùng với di sản vật thể, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phong trào văn hóa cơ sở có bước phát triển. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm, thông tin lưu động được tăng cường hướng về cơ sở, nhất là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có hơn 200 công trình, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật được công bố; gần 100 tác phẩm được tài trợ, 13 tác phẩm được đầu tư chuyên sâu. Nhiều tác phẩm đạt giải thưởng ở Trung ương và địa phương, trong đó có 3 Giải thưởng Nhà nước. Tổng số buổi biểu diễn nghệ thuật đạt 4.696 buổi. Qua đó góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, khơi dậy niềm tự hào quê hương và lan tỏa các giá trị truyền thống.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cũng từng bước đi vào nền nếp thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến tháng 6/2025, toàn tỉnh có 2.099 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm dao động từ 79,1% đến 84,9%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa từ 80,5% đến 85,4%. Đây là những kết quả thiết thực trong xây dựng nếp sống văn minh, củng cố đoàn kết và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng.

Một điểm sáng khác là gắn kết văn hóa với phát triển du lịch và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa ước đón gần 58,5 triệu lượt khách du lịch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm; tổng thu du lịch ước đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 34,5%/năm. Dự kiến đến hết năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 62.300 lao động trong ngành du lịch. Kết quả này cho thấy các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đang từng bước được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương, đối tác quốc tế như Hủa Phăn (Lào), Seongnam (Hàn Quốc), Mittelsachsen (Đức), Niigata (Nhật Bản) cùng các sự kiện đối ngoại văn hóa tổ chức tại Thanh Hóa đã góp phần quảng bá hình ảnh, con người xứ Thanh và mở rộng cơ hội tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh vẫn còn những hạn chế. Một số di tích xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời; một số giá trị văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, nhất là khi thế hệ trẻ ít có điều kiện tiếp cận và thực hành. Việc khai thác di sản phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch ở một số nơi chưa tương xứng với tiềm năng. Không ít hoạt động văn hóa cơ sở còn nặng về hình thức, chú trọng số lượng hơn chất lượng; việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước văn hóa có nơi chưa thực chất.

Đáng lưu ý, công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng với nguồn tài nguyên phong phú. Các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền thông và giải trí chưa đa dạng; thị trường còn nhỏ, thiếu sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn chậm, dữ liệu di sản chưa được kết nối, khai thác đồng bộ.

Việc xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện cũng đặt ra nhiều yêu cầu trước tác động của kinh tế thị trường, mạng xã hội và giao thoa văn hóa. Một bộ phận người dân còn biểu hiện thiếu văn minh trong giao tiếp, ứng xử; những vấn đề về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội ở một số địa bàn chưa được giải quyết triệt để.

Những hạn chế trên cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng văn hóa và hiệu quả khai thác, phát huy giá trị vẫn còn đáng kể. Nguyên nhân không chỉ do nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu mà còn xuất phát từ nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa đầy đủ; cơ chế phối hợp, phân cấp quản lý di sản chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân và nhân lực sáng tạo còn thiếu, hạn chế về năng lực. Sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản chưa thực sự mạnh mẽ. Đây là những vấn đề cần được giải quyết bằng tư duy mới và các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 80.

Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh Quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên). Ảnh: Hoàng Đông

Giải pháp đưa bản sắc văn hóa xứ Thanh trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển

Để hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 80, Thanh Hóa cần xác định xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đồng thời là yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển của tỉnh. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo và quản lý về văn hóa. Các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cần quán triệt quan điểm văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; không xem văn hóa là lĩnh vực phụ trợ mà là yếu tố cấu thành chất lượng và tính bền vững của phát triển. Cần cụ thể hóa Nghị quyết 80 gắn với Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đưa các chỉ tiêu về văn hóa, con người vào quy hoạch, kế hoạch và chương trình công tác hằng năm.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cần rà soát, phân định rõ trách nhiệm quản lý di sản, thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa ở cơ sở, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, không để khoảng trống trong quản lý và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng.

Thứ hai, bảo tồn di sản văn hóa toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trao truyền giữa các thế hệ. Cần rà soát, phân loại hệ thống di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung vào các di tích quốc gia đặc biệt, di sản tiêu biểu và những loại hình văn hóa có nguy cơ mai một. Đối với Thành Nhà Hồ, Lam Kinh và các di tích lịch sử, văn hóa quan trọng, cần tiếp tục hoàn thiện công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, nghiên cứu khoa học và xây dựng sản phẩm diễn giải di sản có chiều sâu.

Đối với văn hóa các dân tộc miền núi, cần chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề thủ công và tri thức dân gian; phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng. Công tác bảo tồn phải gắn với chủ thể văn hóa, tránh sân khấu hóa, thương mại hóa hoặc làm biến dạng những giá trị nguyên gốc.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Thanh Hóa cần xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về di tích, di sản, lễ hội, nghệ nhân, tác phẩm và thiết chế văn hóa; ưu tiên số hóa các di sản đã được xếp hạng, tư liệu quý, hiện vật và loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Từng bước phát triển bảo tàng số, thư viện số, bản đồ di sản, hệ thống thuyết minh tự động, ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường tại các điểm di tích trọng điểm.

Cùng với đó, tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông số về lịch sử, văn hóa, con người xứ Thanh bằng hình thức hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với giới trẻ và công chúng quốc tế. Chuyển đổi số không chỉ nhằm lưu giữ dữ liệu mà còn phải hướng tới kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới.

Thứ tư, gắn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo. Thanh Hóa cần lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế để hình thành các sản phẩm văn hóa đặc trưng, có khả năng cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng. Trong đó, cần phát triển các tuyến du lịch kết nối Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu với không gian văn hóa biển Sầm Sơn, Hải Tiến và du lịch sinh thái, cộng đồng tại Pù Luông, Bến En, Bản Mạ cùng các địa bàn miền núi.

Mỗi điểm đến cần có câu chuyện văn hóa riêng, sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp và sự tham gia thực chất của cộng đồng địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất quà tặng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, thiết kế, quảng cáo và nội dung số mang dấu ấn xứ Thanh. Cần chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên du lịch đơn thuần sang phát triển hệ sinh thái du lịch văn hóa, trong đó di sản là nền tảng, sáng tạo là động lực, doanh nghiệp là lực lượng tổ chức và người dân là chủ thể thụ hưởng, trao truyền giá trị.

Thứ năm, xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Môi trường văn hóa cần được xây dựng đồng bộ trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và không gian số. Bản sắc văn hóa không chỉ thể hiện qua di tích, lễ hội hay phong tục mà trước hết phải được thể hiện trong phẩm chất, lối sống và hành vi của mỗi người.

Cần tiếp tục phát huy những giá trị tiêu biểu của con người xứ Thanh như yêu nước, kiên cường, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, hiếu học, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên; đồng thời bồi đắp các phẩm chất của con người thời đại mới: trách nhiệm, kỷ cương, trung thực, năng động, hội nhập và làm chủ công nghệ. Đưa giáo dục lịch sử, truyền thống và di sản địa phương vào hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa kinh doanh, văn hóa giao thông và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa, góp phần tạo dựng môi trường xã hội nhân văn, văn minh.

Thứ sáu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, định hướng và đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu, di sản có giá trị đặc biệt, địa bàn khó khăn; đồng thời hoàn thiện cơ chế khuyến khích xã hội hóa, hợp tác công tư và thu hút nguồn lực tư nhân vào các hoạt động văn hóa phù hợp.

Cần có chính sách thiết thực để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, người làm công tác sáng tạo; quan tâm truyền dạy các loại hình nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, bảo đảm quyền tham gia sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng văn hóa của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và ven biển. Các nguồn lực đầu tư phải được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục tiêu, tránh dàn trải, hình thức; lấy hiệu quả bảo tồn, chất lượng thụ hưởng và đóng góp cho phát triển bền vững làm thước đo.

Nghị quyết 80 mở ra tầm nhìn mới cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cụ thể đối với mỗi địa phương trong phát huy lợi thế và khắc phục hạn chế. Với Thanh Hóa, xây dựng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Thanh không chỉ là gìn giữ những giá trị được lịch sử trao truyền mà còn là trách nhiệm kiến tạo nền tảng tinh thần, bồi đắp sức mạnh con người và tạo động lực phát triển tương lai.

Khi di sản được bảo vệ bằng tri thức và trách nhiệm; truyền thống được trao truyền bằng giáo dục và thực hành; bản sắc được lan tỏa bằng sáng tạo và công nghệ; con người được phát triển trong môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa sẽ thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của tỉnh.

Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Từ chiều sâu lịch sử và truyền thống hào hùng, xứ Thanh đang đứng trước cơ hội mới để khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển và hội nhập. Điều quan trọng là chuyển hóa niềm tự hào văn hóa thành ý thức trách nhiệm, từ nhận thức thành hành động, từ tiềm năng thành sản phẩm và từ giá trị truyền thống thành sức mạnh phát triển. Đó cũng là con đường để bản sắc văn hóa xứ Thanh không chỉ được lưu giữ trong quá khứ mà tiếp tục tỏa sáng trong hiện tại, đồng hành cùng khát vọng xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

ThS. Lê Đình Tư ( Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa)