Livestream lan tỏa giá trị Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn

Sáng 21/11, phường Đông Quang tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn với chủ đề “Lan tỏa giá trị di sản”. Hoạt động góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời quảng bá các điểm đến, sản phẩm đặc trưng của địa phương, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Toàn cảnh chương trình livestream Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn với chủ đề “Lan tỏa giá trị di sản”.

Nguyễn Nhữ Soạn quê ở làng Mục Nhuận, tổng Tuyên Hóa, nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. Ông là võ tướng có công trong Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, được hậu thế tôn vinh là bậc khai quốc công thần, vua Lê Nhân Tông phong tặng Thái phó Tuy Quốc công.

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình livestream Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn.

Sau lễ dâng hương tưởng nhớ Thái phó Tuy Quốc công Nguyễn Nhữ Soạn là chương trình gặp gỡ, giao lưu với đại diện lãnh đạo phường Đông Quang, dòng tộc Nguyễn Nhữ Soạn, người dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường trên địa bàn.

Chương trình livestream Di tích quốc gia Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn là dịp để người dân có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và những giá trị đáng trân trọng được lưu giữ tại di tích.

Đây cũng là dịp để những người con Đông Quang đang sinh sống, học tập, làm việc ở xa vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước. Qua đó chung tay, góp sức bảo tồn không gian di tích, chỉnh trang cảnh quan, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lan Anh