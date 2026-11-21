Nhân ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Để mỗi người dân được thụ hưởng và sáng tạo

Nếu văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng tâm hồn và gắn kết cộng đồng, thì tinh thần đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để những giá trị ấy được gìn giữ và lan tỏa. Chuỗi hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức không chỉ trở thành ngày hội văn hóa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, mà còn tạo điều kiện để mỗi người dân được thụ hưởng, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa.

Người dân là chủ thể quyết định sức sống ngày hội

Những ngày qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sôi nổi ở khắp các khu dân cư. Từ nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đến các sân chơi, bãi tập đều rộn ràng lời ca, điệu múa và các trò chơi dân gian.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm hội văn hóa, văn nghệ các dân tộc xã Thọ Bình.

Tại xã Thọ Bình, đêm hội văn hóa, văn nghệ các dân tộc được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo Nhân dân các dân tộc Kinh, Mường, Thái sinh sống trên địa bàn tham gia. Dù là những nghệ sĩ, diễn viên không chuyên nhưng với sự tập luyện công phu, sự đầu tư bài bản, người dân đã mang đến đêm hội nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa riêng của từng dân tộc.

Nổi bật trong đó là tiết mục múa hát “Giai điệu Tổ quốc tôi”, “Tiếng cồng gọi mùa”, “Vui hội bản Mường”, “Bản làng ta nhớ ơn Bác Hồ”... Mỗi lời ca, tiếng hát, mỗi điệu múa được trình diễn trên sân khấu đều mang theo hơi thở cuộc sống, nét đẹp văn hóa của các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Thọ Bình.

Không chỉ biểu diễn văn nghệ, cấp ủy, chính quyền xã cùng người dân ở đây còn tổ chức đêm hội lửa trại - múa xòe đoàn kết trong không gian sôi nổi, ấm áp, thắm tình đoàn kết.

Tâm trạng hồ hởi, phấn khởi khi tham dự đêm hội văn hóa, văn nghệ, bà Nguyễn Thị Mai, người dân xã Thọ Bình cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi địa phương tổ chức đêm hội văn hóa, văn nghệ, thu hút được đông đảo các dân tộc trong xã tham gia. Đây là cơ hội để bà con được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm và cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được từ khi sáp nhập đến nay”.

Tiết mục múa hát quanh cây bông tại đêm hội văn hóa, văn nghệ các dân tộc xã Thọ Bình.

Chủ tịch UBND xã Thọ Bình Hoàng Văn Chung cho biết: “Thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao, người dân đã thực sự trở thành chủ thể của ngày hội. Họ vừa trực tiếp tham gia thực hành, gìn giữ và trao truyền văn hóa, vừa được thụ hưởng những giá trị do chính cộng đồng tạo nên. Qua đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, khơi dậy sức mạnh toàn dân và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc”.

Ở thôn Minh Lai, xã Minh Sơn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng diễn ra trong không khí sôi nổi, nhộn nhịp. Bà con dân tộc Mường khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, mang theo lời ca, điệu múa đến tham dự ngày hội.

Chị Nguyễn Thị My, người trong thôn, phấn khởi chia sẻ: “Từ đầu giờ chiều mọi người trong thôn đã rủ nhau đến dự ngày hội với tâm trạng vui vẻ, háo hức. Trong không khí vui tươi, đầm ấm mọi người cùng sum họp, hòa chung tiếng hát, tiếng cười, tổ chức bữa cơm đoàn kết và cùng nhau đốt lửa trại, nhảy sạp. Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường mà còn giúp mọi người thêm gần gũi, gắn bó và cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Người dân thôn Minh Lai, xã Minh Sơn cùng nhau đốt lửa trại

Ở khắp mọi miền quê, từ đồng bằng đến miền núi, từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư đô thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam đã trở thành dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa cộng đồng. Những tiết mục văn nghệ rộn ràng, mộc mạc “cây nhà lá vườn” do chính người dân dàn dựng, biểu diễn không chỉ mang đến không khí ấm áp, thân tình mà còn nhân lên sức mạnh và tình đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Để ngày hội văn hóa tỏa sáng trên mảnh đất xứ Thanh

Từ ngày 22/11 đến 24/11, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, với chủ đề: “Sắc màu văn hóa Xứ Thanh”. Điểm nhấn của ngày hội là chương trình khai mạc vào 20 giờ ngày 22/11, với sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật ở Trung ương cùng hơn 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống.

Ngoài ra, tại ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”; không gian trải nghiệm và trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Thanh Hóa.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ là nơi hội tụ đông đảo đồng bào các dân tộc sinh sống trên mảnh đất xứ Thanh. Mỗi một dân tộc mang đến ngày hội những tiết mục, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, tạo nên bức tranh đa sắc màu. Nổi bật là Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh), hò Sông Mã, múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ trong lễ hội Ngư Võng phường, trò Xuân Phả, diễn tấu Séc Bùa, diễn Pồn Pôông của đồng bào dân tộc Mường...

Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Tuất, phường Đông Sơn tham gia biểu diễn Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh) cho biết: “Chúng tôi rất vui và háo hức khi được tham gia ngày hội. Đây không chỉ là dịp để các nghệ nhân, những người am hiểu di sản văn hóa được giao lưu, biểu diễn mà còn là cơ hội để chúng tôi giới thiệu nét đẹp văn hóa của Ngũ trò Viên Khê đến đông đảo người dân và du khách”.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến với đông đảo du khách, mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn văn hóa truyền thống và thắt chặt tinh thần đoàn kết của các dân tộc trên địa bàn.

Nguyễn Đạt

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