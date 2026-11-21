Cách làm mới trong quảng bá du lịch trên nền tảng số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, ngành du lịch của tỉnh đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt để quảng bá du lịch trên không gian mạng. Từ việc sáng tạo các video clip ngắn, đến livestram trực tiếp tại các khu, điểm du lịch, góp phần rút ngắn khoảng cách đưa du lịch đi xa hơn và đến gần hơn với du khách.

Phiên livestream của xã Lưu Vệ tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia mộ và đền thờ Thái tể Bùi Sỹ Lâm.

Mới đây, phiên livestream quảng bá du lịch ở Khu Du lịch suối cá thần Cẩm Lương, xã Cẩm Tú đã thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách xem và tương tác. Nội dung phiên livestream khá phong phú, đa dạng, từ việc giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của Khu Du lịch suối cá thần Cẩm Lương, các điểm check-in hấp dẫn, đến nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, món ăn ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của địa phương và giao lưu, tương tác trực tiếp với khán giả.

Ông Phùng Thế Tài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Tú, chia sẻ: “Ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch không chỉ giúp thu hút du khách hiệu quả, mở rộng thị trường mà còn giảm bớt chi phí. Bởi vậy, ngoài việc tích cực quảng bá du lịch trên nền tảng số, như facebook, youtube hay tiktok, hiện nay xã còn đẩy mạnh livestream, phát sóng trực tiếp về hoạt động du lịch ở Khu Du lịch suối cá thần Cẩm Lương qua các nền tảng mạng xã hội. Hình thức này, không chỉ giúp du khách có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất, như đang trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá du lịch ở suối cá thần Cẩm Lương mà còn quảng bá được nét đẹp văn hóa của địa phương đến đông đảo du khách”.

Chị Lương Hà, du khách ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm ở Khu Du lịch suối cá thần Cẩm Lương vì xem được những hình ảnh đăng trên mạng xã hội và trực tiếp xem phiên livestream quảng bá vẻ đẹp ở đây. Khi đến đây, tôi đã được hòa mình vào không khí trong lành, thoáng đãng và ngắm đàn cá tung tăng bơi lội dưới dòng suối Ngọc, thưởng thức những món ăn độc đáo và cùng trải nghiệm về cuộc sống, sinh hoạt của người Mường. Khi đăng hình ảnh lên mạng xã hội, bạn bè và người thân của tôi cũng rất háo hức muốn được đến suối cá thần Cẩm Lương để trải nghiệm”.

Tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia mộ và đền thờ Thái tể Bùi Sỹ Lâm, UBND xã Lưu Vệ cũng đã tổ chức phiên livestream với chủ đề “Dấu ấn tiền nhân - Sáng mãi truyền thống quê hương: Tướng quân Thái tể Bùi Sỹ Lâm”. Phiên livestream đã giới thiệu tổng quan di tích, thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Thái tể Bùi Sỹ Lâm đối với quê hương, đất nước và các tư liệu lịch sử tiêu biểu còn lưu giữ tại khu di tích, nhất là văn bia năm 1628 và 9 đạo sắc phong qua các triều đại.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo địa phương và Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi, con cháu trong dòng họ Bùi Sỹ đã trao đổi với các em học sinh, du khách về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, công tác bảo tồn, phát huy di sản; truyền thống dòng họ và trách nhiệm của các thế hệ trong gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của tiền nhân. Thông qua hình thức livestream, không chỉ cho thấy việc đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá di sản trên nền tảng số của xã Lưu Vệ, mà còn góp phần đưa lịch sử và văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trước sự phát triển của công nghệ số, hầu hết các khu, điểm, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, lợi thế du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng đã xây dựng và vận hành website và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa: https://thanhhoa.travel. Đồng thời, khuyến khích các địa phương tích cực livestream để quảng bá du lịch; vận động KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung số tích cực ghi hình, làm video clip để quảng bá du lịch Thanh Hóa, ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến bạn bè, du khách. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, việc quảng bá du lịch trên không gian mạng cần hướng đến tính chân thực, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, từ đó mới tạo dựng niềm tin và lan tỏa được vẻ đẹp của du lịch xứ Thanh đến bạn bè, du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt