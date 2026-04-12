Từ ngày 15/5, không cấm dạy thêm, học thêm nhưng giới hạn 2 tiết/tuần

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024 quy định về dạy thêm, học thêm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5. Thông tư mới không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên.

Điểm đáng chú ý là các trường được phép đề nghị “nới khung” thời lượng dạy thêm nếu học sinh có nhu cầu học vượt quá mức quy định. Theo quy định hiện hành, thời lượng dạy thêm tối đa trong trường là 2 tiết/tuần cho mỗi môn học, áp dụng với ba nhóm học sinh gồm học sinh chưa đạt yêu cầu cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi học sinh giỏi và học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh thuộc các nhóm trên có nhu cầu học thêm nhiều hơn, hiệu trưởng có thể đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tăng số tiết. Việc quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Sở sau khi xem xét đề xuất của nhà trường.

Trước đó Thông tư số 29/2024 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ 14/2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh gồm nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình.

