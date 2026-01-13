Hàng Việt bứt tốc trong cao điểm mua sắm Tết 2026

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường mua sắm tại Thanh Hóa đã sớm “nóng” lên. Từ chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại đến các nền tảng thương mại điện tử, hàng hóa phục vụ tết được tung ra dồi dào, mẫu mã phong phú. Trong bức tranh sôi động ấy, hàng Việt tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm ưu thế rõ nét về chủng loại và sức tiêu thụ.

Người tiêu dùng lựa chọn các giỏ quà tết hàng Việt tại siêu thị GO!Thanh Hóa trong cao điểm mua sắm cuối năm.

Ghi nhận tại các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như GO!Thanh Hóa, Co.opmart, VinMart..., khu vực trưng bày hàng Việt, đặc biệt là thực phẩm chế biến, nông sản, bánh kẹo, đồ uống và các sản phẩm OCOP luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng. Các gian hàng tết được thiết kế bắt mắt, phân khu rõ ràng theo nhu cầu biếu tặng, tiêu dùng gia đình hay mua sắm tiện lợi, giúp người dân dễ dàng lựa chọn. Đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết, trong cao điểm cận Tết, tỷ trọng hàng Việt chiếm khoảng 85 - 90% tổng lượng hàng hóa bày bán; nhiều mặt hàng nội địa ghi nhận sức mua tăng từ 20 - 30% so với ngày thường.

Không chỉ dừng ở các kênh phân phối hiện đại, tại chợ truyền thống, nơi vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tiêu dùng của người dân Thanh Hóa – hàng Việt cũng chiếm ưu thế. Các mặt hàng như gạo chất lượng cao, giò chả, nem chua, nước mắm, miến dong, bánh kẹo sản xuất trong nước được tiêu thụ mạnh, đặc biệt là những sản phẩm có thương hiệu quen thuộc, nguồn gốc rõ ràng. Nhiều tiểu thương cho biết, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa, sẵn sàng ưu tiên lựa chọn hàng Việt nếu đáp ứng được các tiêu chí về độ tin cậy và giá cả hợp lý.

Sự bứt tốc của hàng Việt trong mùa mua sắm Tết 2026 không chỉ đến từ nhu cầu thị trường tăng cao, mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản từ phía doanh nghiệp. Ngay từ những tháng cuối năm 2025, nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phân phối trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, mở rộng sản xuất, cải tiến bao bì, mẫu mã và đa dạng hóa chủng loại sản phẩm phục vụ tết. Các dòng sản phẩm quà biếu, combo tết “made in Vietnam” được đầu tư kỹ lưỡng, vừa đáp ứng thị hiếu, vừa phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Đứng ở góc độ một doanh nghiệp nội địa, ông Nguyễn Văn Luyến, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng Foods (phường Tĩnh Gia) cho biết, dịp tết luôn là cao điểm tiêu thụ lớn nhất trong năm đối với các sản phẩm hải sản chế biến, đặc biệt là nước mắm và các sản phẩm truyền thống phục vụ nhu cầu biếu tặng. Ngay từ cuối năm 2025, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng sản lượng, chuẩn bị nguồn nguyên liệu và đa dạng hóa quy cách đóng gói phù hợp thị hiếu thị trường tết. Theo ông Luyến, sản lượng tiêu thụ trong dịp tết thường tăng gấp 2,5 - 3 lần so với ngày thường, do đó việc chuẩn bị sớm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng là yếu tố then chốt để giữ uy tín với người tiêu dùng. Đồng thời, xu hướng người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm giá trị truyền thống đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nội địa, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Cùng với các doanh nghiệp chế biến, các sản phẩm OCOP và nông sản chế biến của Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa tết năm nay. Nhiều sản phẩm như gạo chất lượng cao, nước mắm, tinh bột nghệ, trà thảo dược, sản phẩm từ lúa gạo và thủy sản chế biến không chỉ được tiêu thụ tốt trong tỉnh mà còn được đưa vào hệ thống phân phối tại các tỉnh, thành phố lớn. Việc gắn nhãn OCOP, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, cùng với việc kể câu chuyện sản phẩm một cách rõ ràng đã góp phần nâng cao niềm tin và giá trị của hàng Việt trên thị trường tết.

Bên cạnh kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục trở thành “đòn bẩy” giúp hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn trong dịp cao điểm. Nhiều doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất tại Thanh Hóa đã đẩy mạnh bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng số. Các chương trình khuyến mại, livestream bán hàng tết, hỗ trợ vận chuyển nội tỉnh được triển khai linh hoạt, giúp mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người tiêu dùng trẻ. Lượng đơn hàng trực tuyến đối với các mặt hàng tết sản xuất trong nước tăng mạnh trong những tuần cận tết, góp phần giảm áp lực cho kênh bán lẻ trực tiếp.

Sự đồng hành của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy hàng Việt bứt tốc. Trong dịp cao điểm Tết 2026, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kết nối cung – cầu, tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc giữ ổn định nguồn cung và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng Việt cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Một điểm dễ nhận thấy trong mùa mua sắm tết năm nay là tâm lý “ưu tiên hàng Việt” ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm nội địa có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì chạy theo hàng ngoại nhập đắt đỏ. Sự thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt ngay trên thị trường nội địa.

Cao điểm mua sắm Tết 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất, và hàng Việt tại Thanh Hóa đang cho thấy sức bật mạnh mẽ cả về quy mô cung ứng lẫn chất lượng sản phẩm. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho thị trường tết trước mắt, mà còn là nền tảng quan trọng để hàng Việt tiếp tục chinh phục người tiêu dùng trong dài hạn, hướng tới một thị trường nội địa phát triển bền vững, lấy chất lượng và uy tín làm giá trị cốt lõi.

