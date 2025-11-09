Trường THPT Đông Sơn 1 kỷ niệm 60 năm thành lập

Sáng 9/11, Trường THPT Đông Sơn 1, phường Đông Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường THPT Đông Sơn 1 tại lễ kỷ niệm.

Trường THPT Đông Sơn 1 có tiền thân là Trường Phổ thông cấp III Đông Sơn, được thành lập vào tháng 8/1965, đóng trên địa bàn 2 xã Đông Xuân và Đông Thịnh cũ. Năm học đầu tiên trường có 9 lớp với hơn 400 học sinh, 20 cán bộ giáo viên do thầy Vũ Danh Lân làm hiệu trưởng.

Các em học sinh Trường THPT Đông Sơn 1 dự lễ kỷ niệm.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Đông Sơn 1 luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trở thành cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Từ mái trường này, nhiều cựu học sinh trở thành những nhà khoa học tên tuổi, viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo ưu tú. Nhiều học sinh nhà trường đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt thủ khoa, á khoa cấp tỉnh với số điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hàng năm.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Trường THPT Đông Sơn 1 luôn xếp trong tốp các trường dẫn đầu bậc THPT của tỉnh về chất lượng giáo dục.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Trường THPT Đông Sơn 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn 1 chia sẻ: Bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT, đòi hỏi thầy và trò nhà trường phải đoàn kết, nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt, nhanh nhạy thích ứng với những đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống... cho học sinh.

Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành, sự chung tay góp sức của Nhân dân địa phương, các bậc phụ huynh để tiếp tục phát huy truyền thống và viết tiếp những trang sử mới vẻ vang, là điểm sáng của nền giáo dục xứ Thanh.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Đông Sơn trao tặng bức trướng với dòng chữ: “Trường THPT Đông Sơn 1 phát huy truyền thống vẻ vang - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Đông Sơn 1 vinh dự được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024-2025; UBND phường Đông Sơn tặng bức trướng với dòng chữ: “Trường THPT Đông Sơn 1 phát huy truyền thống vẻ vang - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.”

Linh Hương