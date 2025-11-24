Trước 27/11 sẽ thông tuyến đường sắt Bắc-Nam do mưa lũ tại miền Trung

Hotline: 0822.173.636   |

Dự kiến khoảng ngày 26-27/11, đường sắt khu vực Nam Trung Bộ mới khắc phục xong, thông đường do hiện còn nhiều điểm hư hỏng nặng do mưa lũ.

Dự kiến khoảng ngày 26-27/11, đường sắt khu vực Nam Trung Bộ mới khắc phục xong, thông đường do hiện còn nhiều điểm hư hỏng nặng do mưa lũ.

Công nhân ngành Đường sắt đang khắc phục các sự cố hạ tầng bị trôi nền đường ray do mưa lũ tại miền Trung. (Ảnh: VNR cung cấp)

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tổng số điểm sạt lở trôi nền đường là 61 điểm, đã xử lý thông đường trả tốc độ là 46 điểm.

Còn lại 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ. Có đoạn dài 2km từ Km1205-Km1207 bị trôi nền đường. Đoạn 4km từ Km1211-Km1215 bị trôi nền đường và lệch tim 4m.

“Điều kiện thi công khó khăn chỉ có lối vào duy nhất là đường sắt. Một vài vị trí nước đã rút, đơn vị tích cực cứu chữa khắc phục trả đường trong thời gian sớm nhất. Số ít các điểm chạy chậm đơn vị cố gắng hết trong thời gian ngắn nhất sửa chữa trả tốc độ khu gian. Dự kiến ngày 26-27/11 sẽ thông tuyến, trả đường 5km/h,” lãnh đạo VNR cho hay.

Trước tình hình đường sắt vẫn bị chia cắt, VNR thực hiện chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa và ga Giã đối với các tàu khách, đảm bảo duy trì phục vụ và an toàn cho hành khách trong mọi tình huống.

Ngoài ra, VNR bãi bỏ và điều chỉnh hành trình nhiều tàu khách. Cụ thể, ngừng chạy các tàu: SE5 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11; SE8 và SNT2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng và ga Sài Gòn ngày 24/11.

Ngành Đường sắt cũng điều chỉnh hành trình tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11 ngừng chạy đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11 sẽ kết thúc hành trình tại ga Đà Nẵng, bãi bỏ đoạn chạy từ Đà Nẵng đến Sài Gòn./.

