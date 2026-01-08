Tăng cường giải pháp bảo đảm ATGT trên Quốc lộ 47B

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô xảy ra trên Quốc lộ 47B thuộc xã Thọ Ngọc làm tài xế xe con tử vong và 3 người khác trên xe bị thương, ngày 6/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, kịp thời có các biện pháp xử lý; báo cáo kết quả thực hiện và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/1/2026.

Công văn UBND tỉnh Thanh Hóa giao xác minh thông tin vụ TNGT xảy ra trên Quốc lộ 47B.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, ngay trong ngày 7/1, Sở Xây dựng phối hợp với Văn phòng Ban ATGT tỉnh, UBND xã Thọ Ngọc và Công an xã, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Công ty CP Xây dựng giao thông 1... thành lập đoàn công tác trực tiếp tiến hành kiểm tra hiện trường vị trí xảy ra vụ tai nạn nhằm phát hiện bất cập, thống nhất tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 5/1 trên Quốc lộ 47B.

Trước đó, 9 giờ ngày 5/1, xe container chở gỗ răm đang lưu thông hướng từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đến Km31+600 Quốc lộ 47B thuộc địa phận xã Thọ Ngọc đã va chạm với xe ô tô tải đi chiều ngược lại đang rẽ vào nút giao (bên phải tuyến). Hậu quả, xe container bị lật đè lên một xe ô tô con lưu thông chiều ngược lại vừa đi tới khiến lái xe con tử vong và 3 người khác trên xe bị thương.

Qua thực tế kiểm tra của đoàn công tác, tại Km31+600 có đường vụ phục vụ khai thác vật liệu dự án mỏ đất của Công ty CP VLXD Đồng Phú. Tại đây thường xuyên có rất đông xe ô tô tải vận chuyển vật liệu ra vào, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe còn hạn chế, khi lưu thông từ Quốc lộ 47B vào nút giao điểm mỏ và ngược lại không giảm tốc độ dẫn đến xung đột, va chạm giao thông với các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đoàn công tác đã yêu cầu Công ty CP VLXD Đồng Phú tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đoạn tuyến qua phạm vi nút giao như: Bổ sung gờ giảm tốc cưỡng bức, biển báo đường ưu tiên, đèn chớp vàng ở 2 đầu điểm ra vào nút giao, đồng thời bạt taluy dương mở rộng bán kính của lối ra vào nút giao về phía Đông nhằm tăng tầm nhìn của phương tiện khi lưu thông từ phía trong ra Quốc lộ 47B.

Ngoài ra, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ, cắm bổ sung biển báo cấm dừng đỗ và giới hạn tốc độ tối đa cho phép 50km/h trên đoạn tuyến gần khu vực nút giao.

Ngoài kiểm tra tại vị trí nút giao theo chỉ đạo, Sở Xây dựng Thanh Hóa sẽ phối hợp với đơn vị liên quan, tiến hành tổng rà soát tại tất cả các vị trí đấu nối tạm trên các quốc lộ và đường tỉnh, qua đó phát hiện những bất cập, hạn chế phát sinh, kịp thời có giải pháp khắc phục, bổ sung, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn do kết cấu hạ tầng giao thông.

