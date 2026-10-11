Trung Quốc và Pháp tiến hành Đối thoại chiến lược lần thứ 28

Trung Quốc và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược, mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực truyền thống và mới nổi, đồng thời thúc đẩy đối thoại nhằm xử lý bất đồng thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Nội dung này được đưa ra tại cuộc Đối thoại chiến lược Trung Quốc - Pháp lần thứ 28, diễn ra ngày 10/10 tại thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

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Theo Tân Hoa xã, cuộc đối thoại do ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông Emmanuel Bonne, Cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp, đồng chủ trì.

Tại buổi đối thoại, hai bên đã có các cuộc trao đổi sâu rộng về việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược Trung - Pháp và đạt được nhận thức chung rộng rãi. Hai bên đánh giá tích cực những tiến triển đạt được thông qua cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Pháp thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận của nguyên thủ hai nước, củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ Trung - EU phát triển ổn định, bền vững.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, ông Vương Nghị đề xuất hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hàng không, hàng không vũ trụ và năng lượng hạt nhân, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi gồm chế tạo tiên tiến, phát triển xanh, ít carbon và trí tuệ nhân tạo. Phía Trung Quốc kỳ vọng Pháp sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư.

Về phần mình, Cố vấn Emmanuel Bonne khẳng định Pháp kiên định theo đuổi chính sách Một Trung Quốc, sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao và không mong muốn xảy ra chiến tranh thương mại hay “tách rời” khỏi Trung Quốc.

Ông Bonne đánh giá cao các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc và khẳng định Pháp sẵn sàng tăng cường phối hợp đa phương. Về quan hệ EU - Trung Quốc, hai bên nhất trí rằng Trung Quốc và EU có đầy đủ năng lực để giải quyết các khác biệt kinh tế và thương mại thông qua đối thoại, đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo phát triển ổn định.

Thanh Giang