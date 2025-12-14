ASEAN triển khai nhóm giám sát tới biên giới Thái Lan - Campuchia, kêu gọi ngừng bắn

Ngày 13/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách Chủ tịch ASEAN, cho biết ASEAN sẽ triển khai nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tới khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia nhằm theo dõi tình hình thực địa và hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Malaysia kêu gọi Thái Lan - Campuchia ngừng bắn từ 22h tối 13-12. Ảnh: Reutes.

Theo ông Anwar, nhóm quan sát viên ASEAN do Tổng tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia dẫn đầu, sẽ phối hợp giám sát trực tiếp tại hiện trường cùng với năng lực giám sát vệ tinh do Chính phủ Mỹ hỗ trợ. Hoạt động này nhằm tăng cường minh bạch và cung cấp đánh giá khách quan về diễn biến trên thực địa.

Thông tin thu thập từ quan sát thực địa và hình ảnh vệ tinh sẽ được nhóm quan sát viên ASEAN tổng hợp, báo cáo lên các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 16/12. Báo cáo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trách nhiệm giải trình, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Anwar kêu gọi Thái Lan và Campuchia thể hiện mức độ kiềm chế cao nhất, chấm dứt mọi hành động quân sự, bao gồm sử dụng vũ lực và điều động lực lượng, có hiệu lực từ 22h ngày 13/12 (giờ địa phương). Lời kêu gọi được đưa ra sau các cuộc điện đàm riêng rẽ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thành lập đoàn quan sát viên ASEAN theo dõi ngừng bắn Thái Lan - Campuchia. Ảnh: AFP.

Bình luận về sáng kiến này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Phnom Penh hoan nghênh và ủng hộ việc thực thi lệnh ngừng bắn dưới sự giám sát của nhóm quan sát viên ASEAN, với sự tham gia hỗ trợ của Mỹ. Trong khi đó, phía Thái Lan chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất ngừng bắn, song trước đó khẳng định không phản đối việc sử dụng hình ảnh vệ tinh để làm rõ tình hình, với điều kiện quá trình xem xét phải bao gồm cả vấn đề mìn biên giới.

Cũng trong ngày 13/12, Thủ tướng Anwar thông báo Malaysia sẽ sớm triệu tập một cuộc họp đặc biệt cấp ngoại trưởng ASEAN nhằm đánh giá tình hình và thúc đẩy các biện pháp giảm căng thẳng. Ông nhấn mạnh Malaysia sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và đối tác quốc tế để bảo đảm đối thoại, ngoại giao và bảo vệ dân thường tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Động thái của ASEAN diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại từ ngày 7/12 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp các nỗ lực trung gian quốc tế nhằm khôi phục các cam kết hòa bình đạt được trước đó.

Thu Uyên

Nguồn: Free Malaysia Today, Anadolu Ajansı