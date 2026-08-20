Trung Quốc phô diễn tham vọng robot tại Hội nghị Robot Thế giới 2026

Bạn muốn xem robot có thể tự gấp quần áo? Muốn sở hữu một chú chó robot, hay thậm chí một robot hình người có thể trò chuyện và hỗ trợ cảm xúc? Hoặc đơn giản muốn chứng kiến robot đấu quyền Anh, nhảy và chơi bóng bàn với con người? Hãy đến Hội nghị Robot Thế giới 2026 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc phô diễn những bước tiến mới của ngành robot tại Hội nghị Robot Thế giới 2026. Ảnh: AP.

Hội nghị Robot Thế giới 2026 khai mạc tại Bắc Kinh ngày 19/8, quy tụ khoảng 3.000 sản phẩm trong sự kiện kéo dài 5 ngày, qua đó phô diễn những bước tiến mới của ngành robot Trung Quốc trong nỗ lực đưa công nghệ này từ các màn trình diễn vào nhà máy và những ứng dụng thực tế.

Một trong những điểm thu hút sự chú ý tại hội nghị là gian hàng của Unitree, một trong những nhà sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc. Các mẫu robot tại đây trình diễn nhiều khả năng, từ đấu quyền Anh, nhảy đến chơi bóng bàn với con người.

Bên cạnh những màn trình diễn mang tính giải trí, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tập trung chứng minh khả năng ứng dụng thực tế của robot. UBTECH, một trong những công ty robot hàng đầu nước này, giới thiệu nhiều mẫu robot công nghiệp có thể thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển linh kiện trong môi trường nhà máy.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển ngành robot, trong đó tập trung sản xuất các linh kiện chủ chốt trong nước và thúc đẩy thương mại hóa robot hình người. Ban tổ chức cho biết sự kiện cũng dành sự quan tâm đáng kể cho trí tuệ nhân tạo (AI) và việc đưa công nghệ robot vào các ứng dụng thực tế.

Tham vọng phát triển robot của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt. Vài tuần trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và bộ biến tần điện mới do nước ngoài sản xuất, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Lệnh cấm cũng bao gồm robot bốn chân, thường được gọi là “chó robot”.

Dù các sản phẩm tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành robot Trung Quốc, giới chuyên gia cho rằng nhiều robot hình người hiện vẫn gây ấn tượng mạnh hơn ở khả năng trình diễn so với việc đảm nhiệm những công việc thực tế phức tạp. Đây sẽ là một trong những thách thức lớn đối với Trung Quốc trong quá trình đưa robot từ sân khấu trình diễn vào đời sống và sản xuất.

Bích Hồng

Nguồn: Japan Today, AP.