Trung Hạ chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng trường học

Xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, xã Trung Hạ đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng trường, lớp học. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường THCS Trung Tiến (xã Trung Hạ) được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Những năm trước do thiếu phòng học bộ môn; nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh cho học sinh xuống cấp; khuôn viên trường hẹp... đã ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của Trường THCS Trung Tiến (xã Trung Hạ). Trước thực trạng này, nhà trường đã tham mưu cho UBND xã Trung Hạ quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho trường; chỉnh trang cảnh quan, khuôn viên trường học.

Với mục tiêu năm học 2025-2026, Trường THCS Trung Tiến được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, xã Trung Hạ đã huy động mọi nguồn lực xây dựng mới 6 phòng học bộ môn, khu nhà hiệu bộ, kè phía sau trường, lát mới sân trường và các công trình phụ... Hiện nay, trường đã có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, phòng học, phòng chức năng đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô giáo Nguyễn Thị Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trung Tiến cho biết: Được sự quan tâm của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, kết cấu hạ tầng của nhà trường được xây dựng khang trang. Đây là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh phấn đấu tiếp tục dạy tốt, học tốt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Hiện nay, nhà trường khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng cho học sinh. Tạo điều tukiện thuận lợi để giáo viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ năm 2022 đến nay, bằng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Trung Hạ đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng nhiều trường trên địa bàn xã với tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Trung Hạ Lữ Văn Hà cho biết: Việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các trường học là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, xã Trung Hạ có 7/8 trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian tới, xã sẽ tập trung nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, phòng dạy học bộ môn; cải tạo cảnh quan, khuôn viên, thiết bị dạy học. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học; gắn xây dựng trường chuẩn với xây dựng trường học hạnh phúc, nhằm bảo đảm tính bền vững, hiệu quả, góp phần tạo nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Bài và ảnh: Xuân Hòa