Dịch vụ công lưu động đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Từ nhà văn hóa thôn đến các khu dân cư, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đang đưa chính quyền đến gần người dân hơn. Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, mô hình còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ số thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, lấy người dân làm trung tâm.

Mô hình dịch vụ công lưu động tại xã Mường Chanh.

Hằng tuần, vào các buổi tối từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ bảy và chủ nhật, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh lại đến nhà văn hóa các bản để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số. Tại đây, các thủ tục hành chính thiết yếu thuộc thẩm quyền cấp xã như: chứng thực, đăng ký kết hôn, đăng ký lại khai sinh, khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch, thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội... được cán bộ hướng dẫn trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại thông minh. Người dân cũng được hỗ trợ cập nhật, hoàn thiện thông tin trên VNeID, thực hành các bước nộp hồ sơ và tra cứu kết quả trên cổng dịch vụ công.

Ông Lê Viết Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tổ trưởng Tổ Dịch vụ công lưu động xã Mường Chanh, cho biết: Trước khi triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”, trung tâm đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng các tiện ích số để hỗ trợ người dân. Từ tháng 10/2025, cán bộ trung tâm nghiên cứu, khai thác các tiện ích trên nền tảng Zalo OA để thiết lập trang “Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh”. Đến nay, trang Zalo OA “Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh” đã thu hút gần 400 người quan tâm, với hàng nghìn lượt tương tác. Việc tích hợp, sắp xếp các nội dung hỗ trợ trên nền tảng số giúp rút ngắn các bước thao tác, nhất là đối với những thủ tục người dân thường xuyên phát sinh nhu cầu.

Không riêng Mường Chanh, tại nhiều địa phương trong tỉnh, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đang được triển khai theo hướng đưa cán bộ đến gần người dân. Một buổi cuối tuần tại nhà văn hóa thôn Xuân Yên, xã Như Thanh, người dân tập trung để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet và căn cước công dân, bà con được cán bộ xã, đoàn viên thanh niên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn từ đăng nhập cổng dịch vụ công, xác thực định danh điện tử đến nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Nhà văn hóa thôn vốn là nơi sinh hoạt cộng đồng, nay trở thành một “điểm phục vụ hành chính công” thu nhỏ.

Ông Tạ Văn Hoạt, thôn Xuân Yên, chia sẻ: “Trước đây muốn làm các thủ tục hành chính, tôi phải đến trụ sở xã. Có khi thiếu giấy tờ lại phải quay về lấy rồi đi lại nhiều lần. Nay cán bộ xuống tận thôn hướng dẫn nên thuận tiện hơn rất nhiều”.

Từ nhu cầu thực tế, tại xã Nông Cống, các tổ công tác lưu động có sự tham gia của cán bộ UBND xã, lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ và tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi thành viên đảm nhận một nhiệm vụ, từ rà soát thông tin cá nhân, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng số đến hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ hoặc còn lúng túng khi thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Từ những buổi tối ở xã Mường Chanh, những ngày cuối tuần tại các thôn của xã Như Thanh hay các tổ công tác lưu động ở xã Nông Cống, một phương thức phục vụ mới đang dần hình thành: chính quyền chủ động đến với người dân, hỗ trợ đúng nhu cầu, sát từng trường hợp. Điểm đáng chú ý của “Dịch vụ công lưu động” không chỉ nằm ở việc thay đổi địa điểm hỗ trợ hồ sơ mà còn thể hiện sự thay đổi trong phương thức phục vụ. Từ chỗ người dân phải tìm đến cơ quan hành chính, cán bộ chủ động xuống địa bàn, đến gần người dân và hỗ trợ ngay tại nơi cư trú.

Theo thống kê, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã hỗ trợ trực tiếp 24.453 lượt người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn nộp trực tuyến 4.956 hồ sơ, ước tính tiết kiệm khoảng 2,45 tỷ đồng chi phí đi lại. Hiệu quả của mô hình vì thế không chỉ được đo bằng số hồ sơ được giải quyết. Mỗi lần cán bộ hướng dẫn người dân đăng nhập tài khoản, quét mã QR, xác thực định danh, nộp hồ sơ hay thanh toán trực tuyến cũng là một lần kỹ năng số được hình thành. Từ đó, người dân dần chuyển từ tâm thế “được hỗ trợ” sang chủ động sử dụng các tiện ích số.

Bài và ảnh: Trần Hà