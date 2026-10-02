Mường Chanh đưa tiện ích hành chính đến gần người dân

Là xã vùng cao biên giới của tỉnh, sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Mường Chanh đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Các thành viên tổ “Dịch vụ công lưu động” xã Mường Chanh hướng dẫn người dân bản Cang đăng nhập tài khoản VNeID và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại.

Để người dân được giải quyết các thủ tục hành chính và tiếp cận các tiện ích trên môi trường số, cấp ủy, chính quyền xã Mường Chanh đã chỉ đạo thành lập tổ "Dịch vụ công lưu động” trực tiếp đến các bản để hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính.

Cách trung tâm xã 6km, bản Cang được UBND xã Mường Chanh chọn làm điểm đầu tiên triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” do Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện. Ngay từ 19 giờ 30 phút, sau thông báo của trưởng bản, đông đảo bà con đã có mặt tại nhà văn hóa để được cán bộ hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tại đây, người dân được hướng dẫn tận tình từng thao tác: từ đăng nhập tài khoản định danh VNeID, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, cho đến cách tra cứu tiến độ, nhận kết quả và sử dụng bản sao điện tử.

Ông Lê Viết Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, cho biết: Không chỉ dừng ở những thao tác trên điện thoại, người dân còn được hướng dẫn các thủ tục hành chính như chứng thực, cấp bản sao trích lục hộ tịch, các thủ tục về trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội... Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, cán bộ trực tiếp thao tác cùng người dân, giúp những người chưa thành thạo công nghệ từng bước làm quen và chủ động hơn trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với địa bàn còn những khó khăn về khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận công nghệ, việc đưa dịch vụ công đến tận bản có ý nghĩa thiết thực. Thay vì người dân phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, thì nay chính quyền chủ động tìm đến nơi người dân sinh sống, lựa chọn thời gian phù hợp để hỗ trợ. Đặc biệt, với những trường hợp không có khả năng đi lại, tổ “Dịch vụ công lưu động” có thể tổ chức hỗ trợ tại nơi cư trú theo nhu cầu thực tế.

Đây cũng chính là sự thay đổi từ tư duy “người dân đến trụ sở” sang “đưa dịch vụ đến với người dân”. Cách làm này không chỉ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, công chức trong việc nắm bắt nhu cầu, chủ động hỗ trợ và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cùng với đưa dịch vụ công đến tận bản, xã Mường Chanh còn chủ động tạo các tiện ích để người dân có thể tiếp cận thủ tục hành chính ngay trên điện thoại. Trên nền tảng Zalo OA, xã đã thiết lập trang “Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chanh”. Trang Zalo OA được xây dựng theo hướng trở thành một kênh hỗ trợ trực tuyến, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ, tiếp cận các thủ tục liên thông và nhiều dịch vụ công thiết yếu như chứng thực, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử, cấp trích lục hộ tịch, các thủ tục về trợ cấp xã hội.

Từ việc xây dựng tiện ích số đến tổ chức “Dịch vụ công lưu động”, Mường Chanh đang từng bước hình thành phương thức phục vụ đa dạng hơn. Người dân có thể được hỗ trợ trên môi trường số, được hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc được cán bộ đến tận cơ sở hỗ trợ khi có nhu cầu, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bài và ảnh: Minh Hiếu