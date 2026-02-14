Triệt phá đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép, Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen

Ngày 14/2/2026, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô lớn.

Tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây liên tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới và mua, bán tiền Yên (Nhật Bản) trái phép trong thời gian dài với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đã lập án đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ An ninh kinh tế, An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã phối hợp, triệt phá đường dây, bắt khởi tố 11 đối tượng, thu giữ thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên, cán bộ ngân hàng thực hiện hành vi chuyển khoản trái phép số tiền lớn ra nước ngoài nhằm hợp thức hóa nguồn tiền vi phạm pháp luật như trốn thuế, buôn lậu vàng, ma túy, đánh bạc để thu lợi bất chính.

Các đối tượng sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng không chính danh để thực hiện hành vi giao dịch ngoại tệ trái phép.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trong thư khen nêu rõ: Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Ghi nhận chiến công đặc biệt này, lãnh đạo Bộ Công an quyết định thưởng cho các lực lượng tham gia phá án của Công an tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, thưởng 20 triệu đồng cho phòng An ninh kinh tế; 15 triệu đồng cho phòng Tham mưu và phòng An ninh điều tra; thưởng 10 triệu đồng cho phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần giữ ổn định an ninh tài chính, tiền tệ, răn đe, phòng ngừa tội phạm, nâng cao uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu khắc phục sơ hở trong các quy định để ngăn chặn tội phạm.

Tuyết Hạnh