Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, giữ vững an ninh dịp Đại hội XIV

Những ngày này, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm việc khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động phương án, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng lực lượng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội , Phòng CSGT Công an TP Hà Nội , Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội. Các phương án được nghiên cứu kỹ lưỡng, sát thực tiễn, bao quát toàn bộ các tuyến, khu vực và mục tiêu có liên quan đến hoạt động của Đại hội trên địa bàn.

Đơn vị huy động tối đa quân số, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực quân số, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, mệnh lệnh công tác và quy trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, từ rà soát vũ khí, công cụ hỗ trợ đến chấn chỉnh tư thế, tác phong, lễ tiết của cán bộ, chiến sĩ. Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an ninh, trật tự; kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

CSGT bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Theo kế hoạch, các tổ công tác được thành lập, triển khai tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn.

Trọng tâm là các tuyến giao thông huyết mạch như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực bến xe Mỹ Đình và các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài việc tuần tra lưu động, CSGT tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến trọng điểm.

Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông; trong đó chú trọng các vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền, thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật, kỷ luật công tác và bản lĩnh của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Theo dõi, bám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera AI.

Phát huy hiệu quả hệ thống điều hành giao thông thông minh

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát trên thực địa, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm soát, điều hành giao thông.

Các tuyến tuần tra, phân luồng, dẫn đoàn và khu vực diễn ra các hoạt động của Đại hội được xây dựng sơ đồ chi tiết, khoa học. Mọi biến động giao thông được theo dõi, phân tích liên tục qua hệ thống camera AI, qua đó kịp thời điều chỉnh phương án, xử lý tình huống phát sinh và phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững giao thông an toàn, thông suốt.

Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ các hoạt động của Đại hội, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia làm nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi thời điểm.

