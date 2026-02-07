Làm giả trên 60 chủng loại thuốc, thực phẩm chức năng, 26 đối tượng bị khởi tố

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa 2 đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp, bắt giữ 26 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 8.000 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại cùng số lượng lớn máy móc, thiết bị.

Đối tượng Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1995, thường trú tại Thành phố Hà Nội - một trong những đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả làm việc với cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là người cao tuổi và phụ nữ về phân biệt các loại thuốc, thực phẩm chức năng chữa bệnh xương khớp, trắng da, giảm nám...; các đối tượng đã câu kết chặt chẽ, mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, sau đó thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư dây chuyền, máy móc sản xuất hiện đại để sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài như Glucosamine, DHA Plus, Cường lực Toan Thống Linh...

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hơn 20 loại thực phẩm chức năng, thuốc giả Tây y do Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1995, và Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1990, cùng trú tại Thành phố Hà Nội cầm đầu.

Khám xét 9 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, lực lượng chức năng thu giữ gần 7.200 hộp thuốc thành phẩm và bán thành phẩm; hàng triệu viên nén và chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; hơn 22kg tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Ban đầu xác định các đối tượng từ đầu năm 2024 đến nay đã thu lời bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật viên nén giả thực phẩm chức năng bị thu giữ tại xưởng sản xuất của các đối tượng

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệt xóa thêm 1 đường dây khác do Quách Hồng Phương, sinh năm 1976, trú tại tỉnh An Giang cầm đầu. Đường dây này chuyên sản xuất, mua bán các loại thuốc Đông y điều trị xương khớp giả, thu giữ hơn 8.000 hộp thuốc thành phẩm và số lượng lớn các nguyên phụ liệu sản xuất.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các mặt hàng làm giả đều là các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có thương hiệu, có uy tín trên thị trường thế giới và Việt Nam, được người tiêu dùng rất ưa chuộng và sử dụng cho nhiều lứa tuổi như trẻ em, phụ nữ, người già nên hoạt động sản xuất, mua bán các sản phẩm giả ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Đặc biệt, một số sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân nghi vấn có sử dụng chất cấm Sibutramine - một loại thuốc ảnh hưởng xấu tới tim mạch và có khả năng tương tác với các thuốc khác mà người dùng đang sử dụng, có thể dẫn đến nguy hiểm chết người.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng liên quan đến 2 đường dây sản xuất, mua bán và kinh doanh hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng cũng như đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi các sản phẩm giả để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Tuyết Hạnh