Thanh Hóa tổ chức thi “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số”

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khuyến khích người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác tích cực tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: https://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn.

Người tham gia dự thi truy cập Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa, lựa chọn banner “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản và thực hiện bài thi theo hướng dẫn của Hệ thống Cuộc thi.

Người tham gia dự thi cũng có thể truy cập Cuộc thi thông qua đường dẫn, banner được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường; ứng dụng ThanhHoa và các nền tảng số khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức từ 00 giờ 00 phút ngày 6/10/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026.

Sau khi kết thúc thời gian dự thi, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp kết quả, xác minh, xét giải thưởng, công nhận kết quả và tổ chức tổng kết, trao giải theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)