Triệt phá đường dây giả danh lương y, lừa đảo bán thuốc xương khớp, Công an Thanh Hoá được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen

Ngày 23/3/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Các đối tượng trong vụ án.

Nội dung thư khen nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, bắt khởi tố 12 đối tượng, thu giữ 2 tấn máy móc để sản xuất thuốc, 30 máy tính, 45 điện thoại, 3 tấn nguyên liệu cùng nhiều vật chứng khác. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã thành lập công ty, tuyển dụng lao động, lên kịch bản, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, thăm khám, bán các sản phẩm thuốc y học cổ truyền chưa được cấp phép để chiếm đoạt hơn 227 tỷ đồng của hàng chục nghìn người dân trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản của người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và khuyến cáo người dân tiêu hủy số sản phẩm thuốc các đối tượng đã bán ra thị trường.

Quốc Hương