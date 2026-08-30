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Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Huyền Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/8, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”.

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Sáng 30/8, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”.

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tranh cổ động và hệ thống tư liệu, hình ảnh góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giới thiệu những giá trị, tiềm năng và thành tựu của biển, đảo Thanh Hóa.

Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu thêm về lịch sử, chủ quyền biên giới, biển đảo qua những hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật trực quan, giàu tính tuyên truyền.

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Ngay trong ngày khai mạc, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã đến tham quan.

Theo kế hoạch, triển lãm diễn ra đến hết ngày 3/9/2026.

Huyền Linh

Từ khóa:

#thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Triển lãm #Tranh cổ động #Phường Sầm Sơn #biển Sầm Sơn #BĐBP #Sở Văn hóa #Gia đình #Khai mạc #Thư viện

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